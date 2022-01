Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tiếp tục chương trình thăm, chúc tết

(LĐ online) - Chiều 19/1, tiếp tục chương trình an sinh xã hội, chung tay giúp đỡ, động viên các đối tượng yếu thế, trẻ em mồ côi, nạn nhân nhiễm chất độc da cam nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên và chúc tết tại Làng Trẻ em SOS Đà Lạt, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Lạt, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng.

Đoàn ĐBQH Lâm Đồng thăm hỏi, tặng quà, chúc tết Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Đoàn do Đại biểu K’ Nhiễu - Ủy viên Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, cùng đi có ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh - Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế Trường Đại học Đà Lạt; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, lãnh đạo các phòng ban liên quan cùng đi.

Tại buổi đến thăm hỏi, chúc tết, thay mặt Đoàn, ông K’ Nhiễu đã gửi lời chúc tết ân cần tới đội ngũ cán bộ quản lý và chăm sóc giáo dục tại Làng SOS, tặng quà động viên các cháu đang ở Làng SOS đón một mùa xuân thật ấm áp, an vui; mong Làng SOS sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống quý báu nhiều năm qua, tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ mồ côi, tiếp thêm niềm tin và nghị lực đưa các bé đến trường được chăm lo học hành, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, đoàn đã tặng quà, gửi lời thăm hỏi chúc tết tới tập thể đội ngũ cán bộ, nhân viên và toàn thể các đối tượng bảo trợ đang sinh sống, học tập tại Trung tâm được đón tết đầm ấm, vui vẻ.

Đoàn cũng tặng quà tết động viên các hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Lạt tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Thăm hỏi, ghi nhận sự hy sinh đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh thời gian qua đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, Đoàn ĐBQH gửi lời chúc tết tới toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, các nạn nhân chất độc da cam và gia đình lời chúc sức khỏe, đón năm mới an khang, thịnh vượng và an toàn.

NGUYỆT THU