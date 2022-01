Đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử của ngành tòa án tỉnh

(LĐ online) - Ngày 17/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đồng chí K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí K’ Mák - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức tòa án hai cấp trong tỉnh.

Năm 2021, ngành tòa án tỉnh Lâm Đồng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tòa án Nhân dân 2 cấp đã thụ lý trên 9.220 vụ án các loại, giảm 154 vụ so với năm 2020, án được giải quyết 7.390 vụ, đạt hơn 80%. Tỷ lệ giải quyết án từng loại đều đạt, vượt chỉ tiêu của Tòa án Nhân dân tối cao quy định; trong đó, án hình sự giải quyết 1.556 vụ (đạt trên 95%), án dân sự giải quyết hơn 5.760 vụ (đạt 77%), án hành chính giải quyết 72 vụ (đạt trên 70%).

Đồng chí Đào Chiến Thắng - Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Trong năm, các tòa án cũng đưa ra xét xử 5 vụ án liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chất lượng xét xử của Tòa án Nhân dân 2 cấp cũng được nâng cao, không có trường hợp xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn. Tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi của thẩm phán thấp hơn so với quy định. Các vụ việc hòa giải thành đảm bảo, đạt chỉ tiêu so với quy định của ngành cấp trên.

Năm 2022, ngành tòa án tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp liêm chính, công minh, có bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng; xây dựng tòa án trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu, thực hiện 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định; trong đó, án hình sự giải quyết, xét xử đạt trên 90%; các vụ việc dân sự đạt từ 85% trở lên; án hành chính đạt hơn 65%, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa đạt hơn 99%. Không ngừng nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, gia đình và người chưa thành niên; hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội, của Tòa án Nhân dân tối cao về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2022, Tòa án hai cấp của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác và bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại tòa án, góp phần xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện, gần dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Nhiều tập thể, cá nhân ngành tòa án tỉnh được được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng bằng khen

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák, đánh giá cao kết quả của ngành tòa án tỉnh năm 2021; đồng thời, đề nghị thời gian tới ngành tòa án và đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc cùng các mặt công tác khác; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, song song với công tác xét xử, giải quyết án, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Tòa án Nhân dân trong sạch, vững mạnh. Triển khai có hiệu quả các giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ; trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn thẩm phán và điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, thẩm phán. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với trách nhiệm nêu gương người đứng đầu…

Lãnh đạo tỉnh và ngành tòa án tỉnh dự hội nghị

Dịp này, có 7 đơn vị của ngành tòa án tỉnh được Tòa án Nhân dân tối cao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021; 16 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021; 4 tập thể, cá nhân vinh dự nhận được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2021. Về phía Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

THỤY TRANG