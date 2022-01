Đồng thuận vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu năm 2022 bằng sản phẩm cụ thể vì dân và không vụ lợi

(LĐ online) - Ngày 6/1/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Triển khai kết luận của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 6/12/2021 của Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2022. Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chủ trì; có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng các Ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan ban ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chủ trì Hội nghị

* NĂM 2022 SẼ KHÓ KHĂN VÀ KHÓ LƯỜNG HƠN

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, với chủ đề “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu chung của năm 2022 là chủ động, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; đặt sức khỏe, tính mạng Nhân dân lên trước hết, trên hết; triển khai mạnh mẽ các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển và hội nhập quốc tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đạt kết quả tốt nhất 18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và nông thôn mới theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Các huyện thị và các ngành cũng xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và đề xuất các kiến nghị thực hiện các chỉ tiêu và phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống Nhân dân... đóng góp vào mục tiêu chung của tỉnh là tăng trưởng GRDP đạt 6-7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 71,5-73 triệu đồng, tổng thu Ngân sách Nhà nước đạt 11 ngàn tỷ đồng (thuế phí đạt 6,3 ngàn tỷ đồng), tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 815 triệu USD, thu hút 5 ngàn lượt khách qua lưu trú, tỷ lệ thất nghiệp <1,2%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1%...

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu chỉ đạo

* BÍ THƯ TỈNH ỦY MONG MUỐN CÓ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận mong muốn các sở, ngành, địa phương có các giải pháp cụ thể, tháo gỡ những điểm “nghẽn”, kế thừa phát huy những điểm sáng của năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ năm 2022 nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Năm 2022 chắc chắn còn khó hơn năm 2021, nhưng kết quả năm 2021 là điểm tựa, là tiền đề vì là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc. Điều đáng mừng là qua 1 năm, chúng ta đạt được kết quả khá tốt trong điều kiện dịch bệnh, có những điểm sáng. Chúng ta xác định nguyên nhân làm nên các thành tựu của năm 2021 trong điều kiện hết sức khó khăn, để rút ra các bài học trong chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ với các kế hoạch cụ thể, có sản phẩm cụ thể từ sức mạnh, sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân; có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp và các sở ngành, địa phương với tinh thần nhanh, vào cuộc sớm; cán bộ có trách nhiệm hơn với công việc, với nhân dân và với doanh nghiệp...

Toàn cảnh Hội nghị

Bí thư đề nghị toàn hệ thống chính trị trong năm 2022, tập trung quán triệt bám sát nhiệm vụ giải pháp tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã xác định và văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết 08 của BTV Tỉnh ủy; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả của công trình. Chuẩn bị tốt các điều kiện để điều trị bệnh Covid -19 cho Nhân dân; chủ động thực hiện mục tiêu kép. Tập trung khắc phục cho bằng được các hạn chế, yếu kém đã nêu trong Nghị quyết 08 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban cán sự Đảng bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Khi triển khai bất cứ một vấn đề gì, nếu thấy bất cập phải báo cáo, xử lý ngay những vấn đề tồn tại và nghiên cứu giải pháp cải thiện môi trường đầu tư phát triển, không thể “trên bảo dưới không nghe”. Tập trung hoàn thiện quy hoạch vùng 2021-2030 và có tầm nhìn xa hơn để có dư địa phát triển.

Các công trình trọng điểm các cấp phải tập trung triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ, khó chỗ nào báo cáo với UBND tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa phải song song, ngang hàng với kinh tế, lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển. Lãnh đạo phải nêu gương của người đứng đầu, không hô hào chung chung, tránh hình thức, không đùn đẩy trách nhiệm, xử lý vấn đề ngay từ cơ sở...; xây dựng đội ngũ cán bộ làm lợi cho dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; xây dựng và chỉnh đốn Đảng... để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Bí thư cũng tin rằng, năm 2022 thách thức rất lớn, nhưng cơ hội vẫn có! Với nỗ lực của chúng ta, năm 2022 sẽ triển khai tốt nhiệm vụ và gặt hái thành công!

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kết luận Hội nghị

* CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHẲNG ĐỊNH: LÃNH ĐẠO PHẢI NÓI THẬT, VIỆC THẬT, LÀM THẬT, TỰ MÌNH NÊU GƯƠNG, LÀM VÌ CÁI CHUNG SẼ ĐƯỢC BẢO VỆ

Năm 2022, các ngành và địa phương phải bám sát Nghị quyết 08. Bí thư, Chủ tịch phải chịu trách nhiệm trong quản lý - điều hành, đảm bảo quốc phòng – an ninh và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Năm 2022 là năm nền tảng phấn đấu từ bình thường mới trở về bình thường, phải chạy bù cho năm 2021 về các chỉ tiêu chưa đạt, về tăng trưởng, về giải quyết thất nghiệp, về thu nhập người dân, về xuất khẩu, về cơ cấu kinh tế…

Lãnh đạo phải quyết liệt hơn, tổ chức có hiệu quả hơn để phát triển kinh tế - xã hội; dám nghĩ dám làm, có sản phẩm phục vụ người dân và doanh nghiệp; làm việc mang tính đột phá, đầu tư hài hòa lợi ích, nhanh nhưng phải đúng pháp luật. Đảm bảo thu ngân sách vượt lên 12 ngàn tỷ, cùng với ngành Tài chính và Kế hoạch – Đầu tư từng bước xây dựng lộ trình tự chủ ngân sách. Năm 2022, phải quyết tâm làm được đường Tân Phú – Bảo Lộc và đòi hỏi trách nhiệm của các sở ngành và huyện thị liên quan.

Tạo điều kiện tối đa, chọn nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, có kinh nghiệm; không chấp nhận làm dự án để bán kiếm lời… Bảo Lộc, Đức Trọng, Đà Lạt phải chuẩn bị quỹ đất mời gọi nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Đà Lạt, Lạc Dương, Bảo Lộc, Đạ Huoai phải vực lại du lịch. Cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc cải thiện các chỉ số PCI, PAPI và Par Index. Tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, yếu kém, đặc biệt là môi trường, giải phóng mặt bằng, mật độ xây dựng…

Tất cả các công trình trọng điểm phải phát huy hiệu quả và phục vụ cho cộng đồng. Phát huy đạo đức công vụ, văn hóa công sở; tính chuyên nghiệp của công chức, viên chức tăng lên; làm tốt hơn công tác thanh kiểm tra, thi đua khen thưởng làm chặt chẽ hơn;...Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Lo cho dân, lấy sự chuyển biến mọi mặt của người dân là mục tiêu để đánh giá kết quả làm việc của lãnh đạo chính quyền; sản phẩm cụ thể là thước đo năng lực cá nhân lãnh đạo.

Chúng ta cùng nắm tay đi về phía trước để vượt qua các khó khăn và đạt được thắng lợi!

Năm 2021, Lâm Đồng có 10/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: (1) Thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch; (2) giảm tỷ lệ hộ nghèo; (3) chỉ tiêu về y tế (tỷ lệ bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế); (4) tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; (5) tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia; (6) chỉ tiêu về văn hóa (tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị;...); (7) tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; (8) chỉ tiêu về sử dụng nước sạch (tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch; tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh); (9) tỷ lệ che phủ rừng và (10) chỉ tiêu về nông thôn mới.

