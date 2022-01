Đức Trọng: Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 94,3%

(LĐ online) - Đây là một trong những số liệu được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Công an huyện Đức Trọng tổ chức vào chiều 17/1.

Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân xuất sắc

Theo báo cáo, trong năm qua, Công an huyện Đức Trọng luôn bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, hoàn thành các mặt công tác trọng tâm đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp tấn công tội phạm ngay từ những ngày đầu năm, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao trước cấp ủy, chính quyền và quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện Đức Trọng. Tập trung triển khai thực hiện tốt các biện pháp công tác theo kế hoạch đã đề ra, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Chủ động tham mưu giải quyết và kiềm chế các hoạt động của các đối tượng cực đoan trong dân tộc, tôn giáo, cơ hội chính trị, khiếu kiện phức tạp... không để xảy ra “điểm nóng” về nn ninh trật tự; đấu tranh trực diện với đối tượng có tư tưởng chống đối, bất mãn, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và an ninh trật tự dịp lễ, tết, sự kiện chính trị tổ chức tại địa phương.

Bên cạnh đó, Công an huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao (94,3%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; kéo giảm được 8,9% tội phạm vi phạm pháp luật và trật tự xã hội so với năm 2020.

Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Mặt khác, công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng được tăng cường, qua đó, phát hiện, bắt, khởi tố 1 vụ, 1 bị can, 2 vụ trốn thuế; nỗ lực phấn đấu hoàn thành 2 dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân của Bộ Công an; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Tại hội nghị đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ Công an cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng vằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho 14 tập thể đạt đơn vị quyết thắng; khen thưởng cho 32 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Trọng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021.

N.MINH