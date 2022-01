Giám đốc Công an Lâm Đồng Trần Minh Tiến thăm, tặng quà tết tại huyện Bảo Lâm

(LĐ online) - Chiều 21/1, Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc tết các cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bảo Lâm nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng đi có ông Nguyễn Ngọc Nhi - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trong huyện.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao công trình 500 triệu đồng cho xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm)

Dịp này, Đại tá Trần Minh Tiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm). Sau khi lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo xã Tân Lạc, Đại tá Trần Minh Tiến đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội mà địa phương đã đạt được trong năm 2021. Đại tá Trần Minh Tiến nhấn mạnh, năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến mọi mặt đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những kết quả đạt được trong năm 2021 cho thấy, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân xã Tân Lạc rất đáng biểu dương, ghi nhận.

Đại tá Trần Minh Tiến tặng quà chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Lạc

Đại tá Trần Minh Tiến – Giám Công an Lâm Đồng lưu ý: Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì việc phải đối mặt khó khăn chắc chắn còn kéo dài. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Lạc cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân. Cùng với đó, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022; đồng thời, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo niềm tin cho Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu để cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Đặc biệt, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, địa phương cần chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả; phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để người dân vui xuân, đón tết an toàn, hạnh phúc.

Dịp này, Đại tá Trần Minh Tiến – Giám đốc Công an Lâm Đồng đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao công trình 500 triệu đồng cho xã Tân Lạc và trao tặng 34 phần quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn xã (trị giá 1 triệu đồng/phần). Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao tặng 2 phần quà tết (trị giá 2,5 triệu đồng/phần) cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm). Tại đây, Đại tá Trần Minh Tiến đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 “An khang - Thịnh vượng” tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Tân Lạc.

Đại tá Trần Minh Tiến trao tặng quà tết cho các gia đình khó khăn Ông Nguyễn Ngọc Nhi – Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm tặng quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn

KHÁNH PHÚC