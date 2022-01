Hội nghị tổng kết công tác hậu cần kỹ thuật và sơ kết Cuộc vận động 50

(LĐ online) - Sáng 21/1, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hậu cần - kỹ thuật và sơ kết Cuộc vận động (CVĐ) 50 năm 2021.

Năm 2021, với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, công tác hậu cần đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất, giữ vững ổn định đời sống cho bộ đội. Đơn vị hậu cần các cấp duy trì an toàn, linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch Covid-19.

Nổi bật có một số nhiệm vụ như: chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống Covid - 19; tăng gia sản xuất đạt 15.336kg thịt và 175.818kg rau, thu từ tăng gia sản xuất làm dịch vụ trong toàn tỉnh đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 0,7% so với năm 2020; thực hiện tốt nền nếp chế độ công tác ngành, quản lý ngân sách, cơ sở vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực quân y; duy trì hiệu quả các phong trào thi đua góp phần xây dựng nhiều cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…

Song song với công tác hậu cần, công tác kỹ thuật cũng được triển khai toàn diện trên các mặt. Ngoài làm tốt công tác tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh các vấn đề chuyên môn, ngành kỹ thuật còn đảm bảo đầy đủ vũ khí, trang thiết bị cho các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Trong năm qua, việc thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (gọi tắt cuộc vận động 50) được các đơn vị đẩy mạnh. Công tác đảm bảo vũ khí, trang bị được thực hiện đầy đủ, đảm bảo an toàn về mọi mặt, không xảy ra cháy nổ, mất mát. Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông các dịp lễ, Tết, sự kiện lớn trong năm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hậu cần - kỹ thuật là những nội dung đặc biệt quan trọng làm nền tảng thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2021 và dự báo tình hình, xác định nhiệm vụ năm 2022, ngành hậu cần - kỹ thuật cũng triển khai nhiệm vụ cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2022.

