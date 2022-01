Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh thăm, chúc tết các đơn vị

(LĐ online) - Sáng 28/1 (26 tháng Chạp), lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh tổ chức các đoàn đến thăm, động viên và chúc tết các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh chúc tết tại Trung tâm Y tế huyện

Đoàn do đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết, tặng quà tại Công an huyện, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4, Trung tâm Y tế huyện. Đoàn do đồng chí Tống Giang Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn thăm, chúc tết và tặng quà tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng, Khu cách ly điều trị tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam do. Cùng đi có các đồng chí Phan Đức Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh và Phạm Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh tặng quà, chúc tết các chiến sỹ đang trực tại Khu cách ly điều trị tại địa phương

Tại các điểm đến, lãnh đạo địa phương đã nghe lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành quả của lực lượng cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo huyện đã thăm hỏi tình hình triển khai nhiệm vụ trực tết; đồng thời, yêu cầu các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện cần chủ động xây dựng lịch trực hợp lý, bố trí quân số ứng trực đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Đối với Trung tâm Y tế huyện là tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, trước tình hình diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang đến cận kề, con em địa phương đi làm ăn xa ở các tỉnh, thành phố sẽ trở về quê ăn tết với số lượng đông, vì vậy, đội ngũ y, bác sỹ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm những quy định, hướng dẫn của cấp trên để đảm bảo an toàn và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo huyện tặng, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện

Nhân dịp tết đến xuân về, lãnh đạo huyện Đạ Tẻh đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến gia đình, cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức và người lao động các đơn vị, cơ quan trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện

Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh đã tổ chức đoàn đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Đạ Tẻh.

THÂN THU HIỀN