Lãnh đạo huyện Đam Rông chúc tết lực lượng vũ trang

(LĐ online) - Ngày 31/1, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đam Rông đã thăm và chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 lực lượng vũ trang huyện.

Lãnh đạo huyện Đam Rông thăm và chúc tết lực lượng vũ trang huyện.

Tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang huyên đạt được trong năm qua. Đồng chí khẳng định việc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương của lực lượng vũ trang năm qua đã góp phần quan trọng để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, ban, ngành giữ vững sự ổn định trên tất cả mọi mặt, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Trước thềm năm mới, lãnh đạo huyện cũng đã chúc các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đón xuân đầm ấm với tinh thần lành mạnh vui tươi, tiết kiệm; vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, lực lượng vũ trang phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, đảm bao an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống.

NGỌC NGÀ