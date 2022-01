(LĐ online) - Sáng 13/1, tại Tỉnh ủy Lâm Đồng đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Phước.

Đại tá Lã Văn Hùng – Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân và đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên tuyền biển đảo năm 2021

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lã Văn Hùng – Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh nhìn lại kết quả triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo thời gian qua; qua đó, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để cùng bàn bạc, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Năm 2021, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Phước được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức, phương pháp tuyên truyền với hoạt động thực tiễn, góp phần giáo dục, động viên bộ đội giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh ký kết kế hoạch tuyên truyền biển đảo năm 2022

Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh đã chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền. Tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các tỉnh về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài đối với Biển Đông; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo; vị trí chiến lược, tiềm lực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng của các vùng biển Việt Nam; tuyên truyền về kết quả xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Vùng 4 Hải quân chủ động cung cấp thông tin kịp thời, có chiều sâu, định hướng dư luận trước những vấn đề “nóng”, phức tạp, nhạy cảm. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Khánh Hoà tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam thông qua phát tờ rơi, pa-nô… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh thường xuyên cung cấp bản tin thông báo nội bộ, kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình chấp hành pháp luật của Nhân dân, lịch sử, truyền thống, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương; kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của địa phương hướng về biển, đảo của Tổ quốc đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân, dân.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về biển đảo được đẩy mạnh. Vùng 4 Hải quân chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các báo đài trung ương và địa phương thực hiện các cầu truyền thanh, truyền hình chúc tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và địa phương, phản ánh hoạt động sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị và đón tết của quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Vùng.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân và gắn với chương trình “Hải Quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; công tác dân vận, chính sách, giúp dân phòng chống thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn được triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo đã góp phần quan trọng và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành. Đặc biệt làm cho Nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài ngày càng hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng to lớn của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về những diễn biến tình hình và phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng biển đảo, về vai trò của Hải quân Nhân dân Việt Nam và các lực lượng trong quản lý đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tố quốc. Qua đó, tạo sự yên tâm và đồng thuận, nhất quán trong thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam trong hành trình tiến ra biển và làm chủ biển, với mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh

Tại tỉnh Lâm Đồng, công tác tuyên truyền biển, đảo đã tạo được sự lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến các nội dung lớn, quan trọng như quan điểm, chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng, Nhà nước về biển, đảo, chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vai trò, vị trí, tiềm năng lợi thế của biển, đảo Việt Nam tiếp tục được tuyên truyền, thông tin phong phú và thường xuyên; lồng ghép thông tin về biển, đảo Việt Nam trong tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn, trong đó có kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021); tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển; tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của đất nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, không bị kích động bởi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, tuyên truyền và tổ chức chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo.

Thực hiện chương trình phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương và tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên duy trì chuyên mục tuyên truyền “Biển đảo quê hương” trên Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và được đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ của Đảng bộ tỉnh...

Các báo, đài tỉnh Lâm Đồng thường xuyên thông tin về chuyến hải trình thay, thu quân và mang tết ra Trường Sa, những hoạt động hướng về biển đảo quê hương nhân dịp đón xuân mới; ghi nhận về công tác tuyển quân, công tác giao - nhận quân, tập huấn cán bộ dân quân tự vệ gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh; thông tin về lập trường nhất quán của Việt Nam phản đối mạnh mẽ những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh trồng lưu niệm cây bàng vuông tại khuôn viên Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác tuyên truyền biển, đảo của các địa phương trong năm 2021, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; qua đó, kiến nghị, đề xuất để công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 8 cá nhân được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng giấy khen có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh cũng ký kết kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tặng Ban Tuyên giáo các tỉnh bộ tài liệu tuyên truyền về biển đảo; đồng thời, tặng 2 cây bàng vuông trồng lưu niệm tại khuôn viên Tỉnh ủy Lâm Đồng.

TUẤN HƯƠNG