Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022

(LĐ online) - UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tăng cường phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục (PBGDPL) dịp Tết Nhâm dần 2022.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới ban hành; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật trực tiếp được giao triển khai thi hành văn bản luật; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

Trong đó, tập trung phổ biến một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em: Phổ biến Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, tăng cường PBGDPL về trẻ em, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình sự với hình thức phù hợp.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc, mẽ tín dị đoan...); trật tự an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, chú trọng xử lý hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, tăng cường quản lý phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định quản lý, sử dụng pháo; sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn, vệ sinh thực phẩm, các hoạt động lễ hội; đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm thích ứng an toàn trong tình hình mới.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và điều kiện lựa chọn hình thức PBGDPL được lựa chọn phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở; đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

H.THẮM