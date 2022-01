Thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang

Việc phát động và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng là một trong những yếu tố góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia Lễ ra quân đợt công tác dân vận tập trung và Chương trình “Tết vì người nghèo” tại xã Đạ Tông và xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông

Năm 2021, phong trào thi đua quyết thắng được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh triển khai trên tất cả các mặt. Cụ thể, trong thực hiện nội dung Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tham gia xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo Ban CHQS thành phố Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021; có 9/12 huyện, thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 27 địa phương và tổ chức huấn luyện theo đúng quy định.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao như: tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức đoạt giải Nhất, do Quân khu 7 tổ chức đoạt 1 giải Ba. Tổ chức Hội thao thể dục thể thao, Hội thi “Lái xe giỏi - Quản lý xe tốt”, Hội thi Báo cáo viên giỏi, Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và các cuộc thi tìm hiểu trong LLVT tỉnh đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Làm tốt công tác phát triển đảng trong các lực lượng và công tác xây dựng Đảng trong LLVT cơ sở. Tổ chức có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2021 - 2025…

Hoạt động kết nghĩa với Tiểu khu quân sự tỉnh Xiêm Riệp/Quân đội Hoàng gia Campuchia được đẩy mạnh nhằm thực hiện công tác ngoại giao quân sự. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà trị giá 100 triệu đồng và 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Tiểu đoàn 3; hỗ trợ khẩn cấp kiều bào ở Campuchia có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19; chúc Tết và tặng quà cho Tiểu khu quân sự tỉnh Siêm Reap nhân dịp Tết cổ truyền Chnam Thmay tại cửa khẩu Xa Mát/Tây Ninh...

Trong thực hiện thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các khu cách ly y tế tập trung; xây dựng Bệnh viện Dã chiến tại Trung đoàn 994/Bộ CHQS tỉnh quy mô 300 - 500 giường bệnh với kinh phí 8,8 tỷ đồng. Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị, vật chất hậu cần theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong tình hình mới.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết chuyên đề chỉ đạo phòng, chống dịch và thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ CHQS tỉnh. Phối hợp, tổ chức lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch tại các điểm cách ly y tế tập trung và 75 chốt kiểm soát dịch ra vào địa bàn tỉnh với quân số 2.481 đồng chí; tham gia 1.499 tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng với 1.979 dân quân; bảo đảm phương tiện tham gia phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh và Trung đoàn 657/Cục Hậu cần vận chuyển an toàn vắc xin, bơm kim tiêm và hộp an toàn về CDC của tỉnh phục vụ thực hiện chiến dịch tiêm chủng quốc gia; cử 1 Tổ Quân y tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã phối hợp với các sở, ngành, cùng các địa phương vận động, tham gia vận chuyển rau, củ, quả các loại hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 22/8/2021 đến ngày 22/9/2021 với hơn 5.890 tấn.

Trong thực hiện nhiệm vụ chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành bàn giao công trình sân bóng đá mini tại Giáo xứ Thượng Thanh (Lộc Thanh, Bảo Lộc) với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Tổ chức đợt làm công tác dân vận tập trung và kết hợp tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo” tại xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương). Xây dựng 17 căn nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”. Triển khai xây dựng công trình văn hóa thể thao tại Chùa Di Đà, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm.

Thăm, tặng quà cơ sở tôn giáo và gia đình chính sách tại huyện Di Linh; phụng dưỡng 9 mẹ Việt Nam anh hùng…

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Bộ CHQS tỉnh xác định thực hiện phong trào thi đua quyết thắng thông qua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức tốt công tác tuyển quân, công tác huấn luyện, công tác xây dựng lực lượng, tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện nền nếp chính quy, duy trì nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội...

Những nhiệm vụ đầu tiên của năm 2022 đã được Bộ CHQS tỉnh triển khai với khí thế thi đua quyết thắng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn LLVT tỉnh và trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NGỌC NGÀ