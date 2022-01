Thường trực Tỉnh uỷ thăm, tặng quà và chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 24/1, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo hoạt động của đơn vị trong năm 2021.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thay mặt đoàn, Bí Thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong năm 2021 đã vượt qua khó khăn, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ được giao, đặc biệt là lực lượng đã có nhiều đóng góp công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ; đồng thời nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thời gian qua tuy đã được kiểm soát, đời sống người dân đang dần được ổn định và kinh tế cũng đang dần phục hồi, kết quả này có sự đóng góp rất lớn của lực lượng quân đội; tuy nhiên, đơn vị cần triển khai tốt kế hoạch trực tết, đón tết cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh trao quà và chụp hình lưu niệm cùng cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh cũng đã trao tặng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 400 triệu đồng để hỗ trợ đơn vị tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận trao đổi với Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của đơn vị trong năm qua.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại trụ sở Công an tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của đơn vị trong năm qua. Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá, đơn vị trong năm 2021 đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần và trách nhiệm cao, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh trao quà và chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám đốc và cán bộ Công an tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng lưu ý trước, trong và sau tết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp nên yêu cầu đơn vị cần sắp xếp, bố trí lực lượng đảm bảo an toàn để người dân vui xuân đón tết. Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã trao tặng đơn vị 600 triệu đồng, hỗ lực lượng chiến sỹ Công an tỉnh dịp Tết Nguyên đán.

NGUYỄN NGHĨA