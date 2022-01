(LĐ online) - Sáng 6/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị do đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Trần Minh Tiến – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện thường trực HĐND tỉnh; các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Công an tỉnh và tổ chức trực tuyến đến Công an các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2021, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, quan tâm sâu sát đến công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Lực lượng Công an thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác dân vận và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đều được chú trọng, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức triển khai, đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kịp thời; đa dạng hóa nội dung phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng nhóm đối tượng, địa bàn, tầng lớp dân cư; lồng ghép việc tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các hoạt động tuyên truyền khác để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2021, thông qua công tác tuyên truyền các cơ quan chức năng đã vận động quần chúng Nhân dân đã tự giác giao nộp 392 súng các loại, 1 hộp tiếp đạn, 625 viên đạn các loại, 30 vỏ đạn, 22,5kg đạn chì, 300 hạt nổ, 7 lựu đạn, 50 bộ kíp nổ mìn, 01 mìn, 100g thuốc nổ, 6kg pháo, 1 quả bom 10kg còn sót lại sau chiến tranh, 520 vũ khí thô sơ và các loại khác. Thông qua phong trào “Toàn dân chủ động, tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm”, quần chúng Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng Công an, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, khám phá tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương. Cụ thể quần chúng Nhân dân đã cung cấp hơn 4.220 tin (trong đó 2.579 tin có giá trị, đạt trên 61%), giúp cơ quan Công an điều tra khám phá 666 vụ phạm tội về trật tự xã hội; vận động 62 đối tượng ra tự thú, tự báo. Bên cạnh đó, các đoàn thể, khu dân cư đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 2.228 đối tượng hình sự, ma túy..., hiện có 450 đối tượng tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.375 Công an xã bán chuyên trách và 2.248 bảo vệ dân phố ở 31 ban với 503 tổ. Trong năm, Công an tỉnh đã tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Qua tập huấn, lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở. Ngoài ra, các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại các xã, phường, thị trấn tiếp tục được duy trì, củng cố: hiện có 154 tổ tuần tra nghĩa vụ (942 thành viên), 431 đội dân phòng (3.713 thành viên), 1.169 tổ hòa giải (6.380 thành viên), 250 đội tuần tra “Dân cử, dân nuôi” (1.853 thành viên), 910 tổ tự quản về ANTT (10.354 thành viên). Trong năm cũng đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ được các cấp khen thưởng. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh cũng đang duy trì hoạt động của 134 mô hình toàn TDBVANTQ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S trao Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể

Trong năm qua, phong trào TDBVANTQ gắn kết với các phong trào cách mạng khác do Đảng, Nhà nước phát động đã nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của các cơ quan bảo vệ pháp luật, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự giác của Nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, phát huy vai trò gương mẫu trong vận động và tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, địa phương, đơn vị cũng đã trình bày tham luận nêu lên những kết quả nổi bật, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện phong trào TDBVANTQ thời gian qua và đề xuất những nhiệm vụ giải pháp thực hiện thời gian tới.

Dịp này Ban Tổ chức cũng đã trao Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh 3 tập thể; trao bằng khen của Bộ Công an cho 12 tập thể; trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 43 tập thể và và 16 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị đạt được trong thực hiện phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thời gian qua. Cùng với đó, đồng chí Phạm S cũng nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược 10 năm. Trước những ảnh hưởng, tác động tiêu cực của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đòi hỏi chúng ta càng phải nhận thức đầy đủ và coi trọng vai trò, vị trí chiến lược của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2022, trên địa bàn cũng sẽ triển khai nhiều công trình dự án; tình hình dịch bệnh Covid – 19 còn diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, chính vì vậy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động, có kế hoạch triển khai tốt phong trào TDBVANTQ. Cần tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò của phong trào TDBVANTQ. Cùng với đó là cần nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào TDBVANTQ…

Đại tá Trần Minh Tiến – Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

DUY DANH