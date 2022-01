Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm tặng quà tại Di Linh

(LĐ online) - Ngày 19/01, đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã dẫn đầu Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm, chúc Tết, tặng quà tại huyện Di Linh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Di Linh.

Tặng quà Tết và công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Sơn Điền.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà và tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Sơn Điền, huyện Di Linh. Cùng với đó, đoàn công tác cũng đã tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao phần quà cùng 2 triệu đồng tiền mặt cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn.

Dịp này, UBND xã Sơn Điền cũng đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2021. Trong năm 2021 vừa qua, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Điền đã nỗ lực, cố gắng và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng/người/năm, đạt 140,7% kế hoạch; giá trị canh tác đạt 100 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,31%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Xã Sơn Điền đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tặng quà Tết cho 2 gia đình chính sách tại địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Thị Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Điền đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị, xã Sơn Điền cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã chúc cán bộ và bà con Nhân dân xã Sơn Điền đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, vui tươi, an lành, hạnh phúc và năm mới có nhiều thành công, thắng lợi mới.

Cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc và Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho già làng Ya Sang ở thôn 5 xã Tam Bố và già làng K,Tiếu ở thôn Duệ, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh.

