Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông thăm và chúc tết tại Đạ Tẻh

(LĐ online) - Sáng 23/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà tết cho gia đình chính sách tiêu biểu tại xã An Nhơn

Cùng đi có các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đồng chí là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh.

Đoàn công tác đã đến chúc tết tại UBND xã An Nhơn; đồng thời, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại địa phương và gia đình khó khăn trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông khẳng định: Trong năm 2021, huyện Đạ Tẻh nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế ổn định. Năm 2021, đối với huyện Đạ Tẻh đã có những nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Đoàn công tác trao tặng công trình dân sinh trị giá 500 triệu đồng cho UBND xã An Nhơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 30 suất quà (1.000.000 đồng/suất) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Đạ Tẻh; trao 2 suất quà (2.500.000 đồng/suất) cho gia đình chính sách tiêu biểu tại xã An Nhơn; đồng thời, trao tặng công trình an sinh xã hội trị giá 500 triệu đồng cho UBND xã An Nhơn.

Riêng đối với công trình này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy và UBND huyện Đạ Tẻh cần trao đổi, góp ý để đồng hành cùng xã An Nhơn xây dựng công trình thiết thực. Bên cạnh đó, UBND xã An Nhơn cần khẩn trương khảo sát nghiên cứu để có công trình phục vụ dân sinh đảm bảo được chất lượng, đầu tư đúng theo yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao phó.

THÂN THU HIỀN