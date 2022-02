Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 16/2, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với TP Bảo Lộc về việc triển khai công tác mặt trận trên địa bàn thành phố. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã báo cáo kết quả thực hiện công tác mặt trận trên địa bàn thành phố trong năm 2022; đồng thời, đưa ra các phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2022.

Bảo Lộc hiện là trung tâm kinh tế, xã hội phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, với tổng diện tích tự nhiên hơn 23.000 ha. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp hơn 17.000 ha. Dân số địa phương hiện tại là hơn 160.500 người, với 23 dân tộc anh em cùng chung sống chan hòa. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số hơn 5.000 người, chiếm 3,24% dân số; riêng đồng bào gốc Tây Nguyên là 2.722 người, chiếm 1,73% dân số. Hiện, TP Bảo Lộc có 4 tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo, Cao đài và Tin lành, với hơn 105.000 giáo dân, tín đồ chiếm 66% dân số toàn thành phố.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả trên tất cả các lĩnh vực đã đạt được trong công tác mặt trận trên địa bàn TP Bảo Lộc trong thời gian qua. Qua đó, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc cùng chung tay xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư văn hóa kiểu mẫu; phát huy tinh thần đoàn kết cùng chung tay với Đảng bộ, chính quyền làm tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác an sinh xã hội…

Cùng với đó, đồng chí Võ Ngọc Hiệp cũng đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế mà MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể cần khắc phục để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2022. Đó là nhiều phong trào, nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa phát huy được hiệu quả mang tính thực tế; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên nhiều lúc chưa kịp thời; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết các kiến nghị của Nhân dân còn nhiều hạn chế; hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể còn mang tính đơn lẻ, chưa có sự thống nhất, phối hợp để tạo sức mạnh tổng hợp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Vũ Ngọc Hiệp yêu cầu: Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức đoàn thể TP Bảo Lộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được cùng phối hợp triển khai có hiệu quả các phòng trào, hoạt động. Trên cơ sở chương trình công tác đã hiệp thương năm 2022, thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Từ đó, khẳng định vị thế của MTTQ và các tổ chức đoàn thể là “cầu nối” giữa Nhân dân với Đảng bộ, chính quyền. Trong quá trình tổ chức, triển khai nhiệm vụ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Muốn vậy, các thành viên Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến cơ sở phải bám sát địa bàn cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời, tiếp thu phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến với chính quyền và cơ quan chức năng để được giải quyết thấu tình, đạt lý, tránh trường hợp nói không đi đôi với làm gây bức xúc trong dư luận.

HẢI ĐƯỜNG