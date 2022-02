Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PCCC và CNCH Công an tỉnh thành công tốt đẹp

(LĐ online) - Chiều 11/2, tại hội trường Công an tỉnh Lâm Đồng, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PCCC và CNCH nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là một trong 2 cơ sở đoàn được Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở trong lực lượng công an Lâm Đồng.

Đại tá Lê Hồng Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự Đại hội có Đại tá Lê Hồng Phong –Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Thượng uý Lê Ngô Hồng Vũ - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ khối cảnh sát và 55 đại biểu là đoàn viên các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Phòng PCCC và CNCH.

Đoàn cơ sở PCCC và CNCH có 6 chi đoàn trực thuộc với tổng số 106 đoàn viên, là lực lượng chiếm tới 75,1% quân số của đơn vị PCCC và CNCH. Trong đó, có 80 đoàn viên là sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có 26 đồng chí; đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn là 75 đồng chí.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ sở, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong các hoạt động của phong trào đoàn, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của đoàn viên thanh niên, đã góp phần đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở PCCC và CNCH. Trong những năm qua, nhiều lượt đoàn viên thanh niên của Đoàn cơ sở PCCC và CNCH được Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn thanh niên Công an tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Năm 2021, tập thể Đoàn cơ sở PCCC và CNCH được vinh dự Đoàn thanh niên Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

Đồng chí Phan Anh Kim - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn cơ sở PCCC và CNCH là những cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn mình với hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Được trang bị những điều kiện cơ sở vật chất, tinh thần đảm bảo cho đoàn viên thanh niên có điều kiện phát huy tối đa khả năng xung kích, tình nguyện, lập công vì An ninh Tổ quốc.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Đoàn cơ sở PCCC và CNCH được đánh giá là có những sắc thái riêng, thể hiện qua sự xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng lực lượng và phong trào thanh niên. Các hoạt động phong trào được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thúc đẩy đông đảo đoàn viên tham gia, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Lâm Đồng Lê Ngô Hồng Vũ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn cơ sở PCCC và CNCH nhiệm kỳ 2019 – 2022, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra điều đạt và vượt. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Lâm Đồng Lê Ngô Hồng Vũ đánh giá cao hoạt động trong nhiệm kỳ 2019 – 2022 của Đoàn cơ sở PCCC và CNCH, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện và các hoạt động nhân đạo từ thiện trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra tại các tỉnh thành phía Nam. Nhấn mạnh rằng, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Bí thư đoàn Công an tỉnh đề nghị Đoàn cơ sở PCCC và CNCH bám sát các chương trình hoạt động của Đoàn TNCS Công an tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm kỳ mới phù hợp và sát với tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ ở đơn vị; chủ động tổ chức các phong trào xung kích, tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hoá xã hội và các hoạt động khác nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng công an với nhân dân…

Đại hội đã tổ chức bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở PCCC và CNCH nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 9 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kết quả, Thượng uý Phan Anh Kim được tín nhiệm với tỷ lệ 100% phiếu, tiếp tục giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở PCCC và CNCH.

Biểu quyết danh sách bầu cử Ban Chấp hành khoá mới

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở PCCC và CNCH nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội và chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, các phòng nghiệp vụ

NGUYỄN NGHĨA