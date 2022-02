Đảng và mùa xuân

Mùa xuân này, Đảng ta tròn 92 tuổi (1930 - 2022). Mỗi khi những ca từ của bài hát "Đảng đã cho ta một mùa xuân" của nhạc sỹ Phạm Tuyên cất lên, bao giờ lòng tôi cũng rộn ràng đến lạ. Vui lắm. Yêu đời lắm và biết ơn Đảng lắm. “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời”... Ngồi lắng nghe giai điệu ấy như được tiếp thêm một nguồn sức trẻ, tuổi xuân và sự lạc quan phía trước.

Tôi thích không khí vui tươi, phấn khởi mỗi khi chuẩn bị kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sự kiện quan trọng này, nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ/ Không quê hương, sương gió tơi bời/ Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay!”. Hầu như năm nào cũng vậy Ngày thành lập Đảng thường vào đúng hoặc sát ngày Lập Xuân, đó là khi đất trời bừng lên những chùm nắng thật ấm áp, cây cỏ đâm chồi, nẩy lộc, lòng người phấn chấn… Trên khắp các đường làng, ngõ xóm ở quê tôi, bác trưởng thôn tất bật nhắc nhở treo cờ Tổ Quốc. Còn ở các công trường, xí nghiệp, cơ quan… đều xuất hiện những băng rôn rực đỏ với dòng chữ thành kính: Mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh!

Đã là người Việt Nam, qua biết bao nhiêu thế hệ từ lớp em thơ ở bậc tiểu học cho đến lớp người cao niên đều đinh ninh trong dạ: Đảng ta ra đời ngày 3/2/1930, đúng vào ngày đầu xuân khi đất nước đang chìm trong bóng đêm nô lệ. Chính ánh sáng của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên như một kim chỉ nam soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của độc lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội. Từ ngày có Đảng đến nay, Đảng ta trở thành niềm tin yêu, là biểu hiện ngời sáng của lý tưởng cộng sản, luôn mang lại hạnh phúc, ấm no cho dân tộc Việt Nam, cho con cháu Lạc Hồng và đem đến “những mùa xuân đất nước”.

Là thế hệ trẻ sau này, sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, chỉ biết những cuộc kháng chiến, sự vất vả, gian lao của ông cha qua những bộ phim tư liệu, qua các phương tiện thông tin đại chúng, những bài dạy của thầy cô và qua những lời kể đặc biệt của ông bà, mẹ cha. Nhưng từ những bài học đó luôn khiến chúng tôi càng khâm phục, càng trân trọng hơn nhất là cùng nhau ôn lại kiến thức lịch sử ngày trọng đại - thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm mới đến - 2022, mở ra nhiều hy vọng và niềm tin mới. Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 92 tuổi. Trước thềm xuân mới, mỗi người con đất Việt luôn luôn hãnh diện tự hào đón mừng sinh nhật Đảng để được nói lời cảm ơn Đảng đã cho chúng ta những mùa Xuân “chứa chan niềm yêu đời”. Mừng Đảng, mừng xuân. Năm mới, thắng lợi mới.

HẠNH DUYÊN