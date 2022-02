Đường lớn đã mở

Xuân Nhâm Dần - 2022 đã tràn ngập đất trời. Xuân phơi phới, rạo rực lòng người từ niềm tin, niềm tự hào tỏa sáng khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cùng cả nước vừa vượt qua năm Tân Sửu với những thách thức, khó khăn chưa từng có, giành được những kết quả khả quan, khá toàn diện.

Năm Tân Sửu - 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng ta tiếp tục phải đối mặt và từng bước vượt qua bao thử thách nặng nề hơn, khắc nghiệt hơn: Đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch COVID-19 cùng với thiên tai, biến đổi khí hậu hoành hành đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế và đời sống Nhân dân. Những diễn biến phức tạp khó lường về chính trị, kinh tế của khu vực và thế giới tác động không nhỏ đến sự phát triển của đất nước. Những khó khăn từ chính nội tại của kinh tế, xã hội trong nước, tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tệ nạn xã hội... vẫn còn thách thức.

Nhưng chính trong những thử thách, khó khăn chồng chất đó càng làm ngời sáng tình yêu quê hương, đất nước, bản lĩnh, khí phách anh hùng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lâm Đồng. Năm 2021, với phương châm “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp Lâm Đồng đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, ý chí, khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên tất cả các mặt... Vì thế, chúng ta đã đạt được nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Lâm Đồng vẫn đạt tăng trưởng kinh tế dương với chỉ tiêu GRDP tăng 3,1 - 3,7%, thu nộp ngân sách trên địa bàn 10.620 tỷ đồng, tăng 12,7%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục đạt kết quả tích cực; Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tạo sức lan tỏa... Hạ tầng đô thị có sự đổi mới đột phá với các nút giao thông mở rộng, lần đầu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt; thành phố Bảo Lộc và nhiều thị trấn, thị tứ được chỉnh trang... Môi trường kinh doanh và đầu tư tiếp tục được cải thiện... Lâm Đồng đang bứt phá đảm đương vai trò, vị thế trở thành vùng kinh tế động lực của Tây Nguyên ngày càng được khẳng định...

Tự hào, vững tin đón mừng năm mới Nhâm Dần - 2022 với những thành quả đạt được, nhưng chúng ta cũng nhận thức rõ những khó khăn, thách thức gay gắt trên chặng đường phía trước, đề ra những giải pháp khắc phục, phát huy những thời cơ, kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mới với những đột phá mạnh mẽ.

Toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đang nhanh chóng triển khai các chương trình hành động, các giải pháp đã được xác định trong năm 2022: Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”. Với sự đồng tâm, nhất trí tiếp tục đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ cả về tư duy và nhận thức, hành động quyết liệt và hiệu quả... chắc chắn những mục tiêu mà Lâm Đồng đề ra sẽ hoàn thành thắng lợi. Đó là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung nguồn lực khôi phục và thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, toàn diện, bền vững... Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất về ý chí và hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức, gắn bó mật thiết với Nhân dân; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế; nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Nỗ lực, quyết tâm thực hiện những định hướng, mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đã và đang trở thành thực tiễn sinh động mỗi ngày trên vùng đất sử thi, âm vang tiếng cồng chiêng Tây Nguyên hùng tráng... đang tạo nên khí thế, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người con trên cao nguyên Lâm Đồng. Đây chính là nguồn lực to lớn để Lâm Đồng vững bước trên chặng đường lớn đã mở, vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh khá và khá toàn diện của cả nước, góp phần sớm đưa nước ta là nước công nghiệp hiện đại, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng quê hương, mừng đất nước đổi mới. Xuân Nhâm Dần rộn ràng với cảm xúc dâng trào trong mỗi người về những dự cảm tốt lành, nhân lên niềm vui Xuân rạng ngời muôn sắc thắm trên đất ngàn hoa...

LÂM ĐỒNG