Ngày 15/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn đã ký ban hành Công văn số 1254-CV/TU về việc “Khẩn trương thực hiện quyết liệt nhiệm vụ năm 2022 và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ”.

Nội dung Công văn 1254 nêu rõ, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong ngày Tết,... đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết; chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy nhận định, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 6/12/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022; kịp thời xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh; tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ cho các năm sau.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị, tham mưu các đề án, nghị quyết, kế hoạch, nội dung và tổ chức các hội nghị quan trọng theo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Thực hiện quyết liệt các khâu đột phá, công trình trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng đẩy mạnh công tác quản lý, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, vượt mức kế hoạch năm 2022. Hoàn thành việc xây dựng, rà soát các đồ án quy hoạch quan trọng của tỉnh, huyện. Đảm bảo quản lý, thực hiện theo quy hoạch. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy mạnh phục hồi và phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; tiếp tục phát huy hiệu quả, phát triển mạnh nông nghiệp đa ngành, hiện đại, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, quan hệ sản xuất bền vững,… theo nghị quyết của Tỉnh ủy.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ; ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động sẵn sàng về trang thiết bị, nhân lực, thuốc điều trị, oxy, hạn chế tối đa số ca tử vong. Tiếp tục tập trung triển khai an toàn, nhanh nhất công tác tiêm vắc-xin; có kế hoạch, phương án tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 tuổi đến 11 theo chỉ đạo Trung ương; đảm bảo an toàn dạy và học trực tiếp. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tính tự giác của người dân trong phòng, chống dịch.

Quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Lồng ghép, triển khai hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa, phát huy di sản văn hóa. Xây dựng nếp sống lành mạnh, ngăn chặn suy thoái về đạo đức, lối sống, quan tâm hơn đến phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội.

Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; đấu tranh triệt phá, xử lý vi phạm, tội phạm; rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn, khiếu kiện, bức xúc của công dân, không để kéo dài trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu của đất nước, địa phương, công tác phòng, chống dịch COVID-19; định hướng thông tin, tạo dư luận xã hội tích cực, tác động người dân đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân theo chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình bắt tay ngay vào công việc, tập trung xử lý công việc, nhất là những việc tồn đọng do nghỉ Tết, tạo không khí thi đua ngay từ đầu năm, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, các quy định về nêu gương gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của Nhân dân và doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phải thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó cần chú ý khi đi ra ngoài tỉnh phải chấp hành việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

TS