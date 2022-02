Lạc Dương: Tiếp tục chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022

(LĐ online) - Ngày 8/02/2022, UBND huyện Lạc Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tham dự có đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp cùng ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương nhấn mạnh: năm 2022 dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nhưng với sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biến thách thức thành cơ hội như kết quả đạt được trong năm 2021, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 đã đề ra.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị

Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng nông nghiệp thông minh; xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện đến năm 2025; Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tập trung phát triển các loại cây trồng có lợi thế so sánh về khí hậu, thổ nhưỡng, thương hiệu của địa phương gắn với ứng dụng quy trình, phương pháp sản xuất thông minh, an toàn, hiệu quả. Phấn đấu năm 2022 phát triển thêm ít nhất 20 sản phẩm OCOP thuộc nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của huyện.

Đồng thời, tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy; tuần tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch giải tỏa đối với diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Tạo điều kiện thuận lợi để các công ty, tập đoàn lớn hoàn thành tài trợ các sản phẩm quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, khu du lịch đảm bảo chất lượng; rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để thu hút cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch năm 2022; tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế… Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đất, khai thác khoáng sản trái phép. Đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện trở lại công trường để thi công đối với các công trình, dự án đang triển khai ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; hoàn thành kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 của năm 2022. Triển khai hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước. Chủ động triển khai các phương án dạy và học an toàn thích ứng linh hoạt dịch bệnh Covid -19. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách trợ giúp xã hội; chính sách người có công; đảm bảo an sinh xã hội; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề… Thực hiện nghiêm các biện pháp trong công tác phòng chống dịch Covid -19 và tiêm phòng vắc-xin. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

TUẤN HƯƠNG