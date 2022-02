Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 24/2, đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và kiểm tra đối với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tham dự.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, năm 2021 và Quý I năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản ổn định, đời sống Nhân dân được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội có hiệu quả, đi vào chiều sâu tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Trong Bộ CHQS tỉnh, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong năm. Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời đề ra Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu theo đúng nội dung, chương trình huấn luyện quy định. Các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu huấn luyện theo đúng điều lệ công tác tham mưu huấn luyện. Công tác xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện và phê duyệt ở các cấp thực hiện có nền nếp, bảo đảm thống nhất trong toàn LLVT tỉnh. Công tác sơ kết, tổng kết và báo cáo huấn luyện được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Duy trì nghiêm chế độ phê duyệt kế hoạch, thông qua giáo án bài giảng ở các cấp. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chương trình, kế hoạch. Duy trì cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các chế độ nền nếp xây dựng chính quy, quản lý duy trì đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, các chế độ quy định của đơn vị. Kết quả huấn luyện cho các đối tượng đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, một số thao trường huấn luyện chưa được đầu tư củng cố, chưa sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, các thao trường chủ yếu là huấn luyện trong điều kiện vận dụng. Năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ đã được nâng lên nhưng chất lượng vẫn chưa đồng đều.

Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022. Gắn nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ở các cơ quan đơn vị; Làm tốt công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỹ thuật. Tổ chức huấn luyện các đối tượng theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, bảo đảm quân số, nội dung, thời gian theo kế hoạch. Chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện của từng đối tượng; tổ chức hội thi, hội thao các cấp trong LLVT tỉnh để đánh giá đúng về trình độ, năng lực của cán bộ và chất lượng huấn luyện của các cơ quan, đơn vị; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị cơ sở.

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã biểu dương và ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng trong năm 2021. Đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cần làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân và quản lý, sử dụng đất quốc phòng; Tăng cường phòng chống dịch Covid-19; Xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NGỌC NGÀ – TẤN HUY