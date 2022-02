Thủ tướng kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông

Thủ tướng đề nghị nhà thầu nâng cao năng lực, các địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng để triển khai dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông; có quy hoạch phát triển không gian mới do các dự án tạo ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 4/2, sau khi kiểm tra công tác thi công các dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 và cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu qua địa phận các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa-Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp kiểm điểm tiến độ Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, trên địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh có 5 dự án đường bộ cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, gồm: Cao Bồ-Mai Sơn, Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu và Diễn Châu-Bãi Vọt.

Trong số đó dự án Cao Bồ-Mai Sơn đạt tiến độ và khánh thành; dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 đạt 59% tiến độ và các dự án còn lại đạt từ 10-14%, riêng dự án Diễn Châu-Bãi Vọt mới đạt 1,5%. Tiến độ các dự án chậm một phần do công tác giải phóng mặt bằng chậm; một phần do chủ đầu tư chưa ký được hợp đồng tín dụng để đầu tư; năng lực một số nhà thầu chưa đáp ứng được năng lực trên thực tế; nguồn vật liệu đất đắp nền đường khó khăn...

Sau khi nghe báo cáo và trình bày các ý kiến, kiến nghị của các chủ đầu tư, nhà thầu, đại diện các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng quy hoạch giao thông, giải ngân vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực giao thông; biểu dương các địa phương nỗ lực để giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân; các ban quản lý dự án, các nhà thầu tuy gặp nhiều khó khăn, song đã khắc phục để triển khai dự án; đặc biệt biểu dương người dân đã nhường đất, di dời nhà cửa, thậm chí mồ mả cha ông để dự án được triển khai thuận lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với tỉnh Nghệ An, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đề cập đến việc trong quá trình triển khai dự án vẫn có nhiều khó khăn, vướng mắc về các mặt như về giải phóng mặt bằng, vốn, vật liệu, giám sát... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn hiện tại; rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập để xử lý và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý; đa dạng hóa nhà tư vấn có chất lượng, vì có tư vấn tốt mới có công trình tốt.

Thủ tướng đề nghị các ban quản lý tổ chức hoạt động hợp lý, tránh một dự án quá nhiều nhà thầu, khiến khó trong quản lý, nhiều thủ tục, manh mún, chia cắt dự án. Các nhà thầu cần nâng cao năng lực, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiến độ công trình. Các địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng để triển khai dự án; có quy hoạch phát triển không gian mới do các dự án tạo ra. Thủ tướng đề nghị người dân tiếp tục ủng hộ dự án.

“Mỗi người vì lợi ích chung, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; không lợi dụng chính sách; không làm méo mó chủ trương của Đảng, Nhà nước; vì đất nước, vì nhân dân," Thủ tướng mong muốn.

Đối với các địa phương, việc quản lý các mỏ vật liệu thông thường phục vụ xây dựng đường như đất, cát, đá đang có những bất cập, trong đó các mỏ vật liệu được giao cho các pháp nhân, thể nhân, song chủ yếu giao cho thể nhân. Điều này phát sinh vướng mắc do các thể nhân này găm vật liệu, nâng giá, khiến nảy sinh tiêu cực. Tuy một số quy định bất hợp lý được sửa đổi, song chưa triệt để.

"Nguyên vật liệu xây dựng thông thường là sở hữu toàn dân, giao cho tư nhân, song cách quản lý không tốt nên khi họ thấy nhu cầu tăng cao thì họ liên kết với nhau tăng giá, khiến tiến độ dự án bị chậm lại, tăng chi phí đầu tư và tạo cạnh tranh không lành mạnh. Do đó, các địa phương phải quyết liệt giải quyết theo các Nghị quyết liên quan mà Chính phủ mới ban hành. Bộ Tài nguyên và Môi trường phải rà soát lại các quy định liên quan quản lý nguyên vật liệu, nếu điều gì chưa hợp lý thì đề xuất sửa đổi ngay trong năm 2022, nhằm tránh thất thoát tài của nhà nước, nhân dân; giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chống tiêu cực; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát," Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, nhất là đối với các gia đình phải tái định cư, nhường đất lại cho dự án. Để người dân có cuộc sống vật chất, tinh thần tốt hơn nơi ở cũ và năm sau cao hơn năm trước.

Thủ tướng đề nghị các địa phương đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022 theo kế hoạch; trong đó, phối hợp với các nhà thầu ưu tiên, tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các dự án cao tốc để đảm bảo sức khỏe, phục vụ đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra công tác thi công tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 và tuyến cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu đi qua địa phận các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa-Nghệ An.

Sau khi thị sát công trường và nghe các nhà thầu thi công báo cáo tình hình triển khai dự án, Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Các ngành, địa phương, đơn vị rà soát lại toàn bộ tiến độ các phần việc; phân cấp, phân quyền và trách nhiệm cụ thể cho từng bên để thúc đẩy đồng bộ các phần việc; nghiên cứu thay đổi biện pháp thi công…để các công trình được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cùng với đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, các đơn vị phải làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, động viên công nhân làm việc chăm chỉ, đúng quy trình, giữ an ninh, trật tự, an toàn lao động; quan tâm chăm lo cho người dân trong khu vực dự án đi qua để người dân có cuộc sống tốt hơn trước khi có dự án và năm sau cao hơn năm trước./.

(Theo vietnam+)