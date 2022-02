(LĐ online) - Sáng 24/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng ở Bộ, Ngành trung ương, địa phương năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đặng Trí Dũng – UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, trong tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả cùng lúc các nhiệm vụ: chống dịch, phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Theo đó, năm 2021, Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt. Địa phương bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng gần 300 tỷ đồng và huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao và được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng Cờ thi đua. Các cấp các ngành đã chủ động triển khai, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt được triển khai trên toàn tỉnh tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi nền kinh tế địa phương và đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại trạng thái bình thường mới, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết trong tỉnh, không để các thế lực thù địch lợi dụng, tạo cớ, chống đối.

Tuy nhiên do dịch bệnh, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập huấn, huấn luyện, hội thi và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh chưa đạt kế hoạch đề ra, có nội dung phải chuyển sang thực hiện trong năm 2022. Việc bố trí kinh phí đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự còn gặp nhiều khó khăn do tỉnh Lâm Đồng là địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, năm 2021 còn nhận trợ cấp từ Trung ương 39%. Đời sống một bộ phận nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn.

Đối với hội nghị này, Lâm Đồng kiến nghị, đề xuất Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện Đề án đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học. Đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc bồi dưỡng cho chức việc các tôn giáo do cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện bởi Lâm Đồng hiện có trên 5.000 chức việc các tôn giáo nên việc bảo đảm thực hiện nội dung này rất khó khăn và phức tạp.

Tại hội nghị những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cũng đã được Bộ Quốc phòng triển khai để đảm bảo thực hiện có hiệu quả trong tất cả các Bộ, Ngành trung ương và địa phương trong toàn quốc.

NGỌC NGÀ