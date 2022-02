Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 12/2, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; việc góp ý tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai và Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Buổi làm việc do đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí vụ trưởng các vụ và chánh văn phòng Ban Kinh tế Trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch Covid-19. Song, với quyết tâm “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân nên đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng dương đạt 2,58%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Trong năm 2021 vừa qua, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Lâm Đồng đạt 66 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 11.010 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, bằng 118% dự toán địa phương; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 32% GRDP. Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng năng suất, chất lượng cao. Hiện nay, diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng là 65.253 ha, chiếm 21,8% diện tích canh tác trên địa bàn; thu nhập trên đơn vị diện tích đạt 192 triệu đồng/ha. Lâm Đồng cũng đã đảm bảo cung ứng nông sản cho các tỉnh phía Nam và miền Trung trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư với tổng số nông sản hỗ trợ là 28.730 tấn với tổng kinh phí hơn 170 tỷ đồng.

Trong năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả số vụ vi phạm, diện tích, lâm sản thiệt hại; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường; công tác quy hoạch, trật tự xây dựng được chú trọng. Công nghiệp, xây dựng của Lâm Đồng tiếp tục phát triển tốt, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 20.297 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 56.062 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 696 triệu USD; lượng khách du lịch đến Lâm Đồng hơn 2 triệu lượt, giảm 45,2% so với cùng kỳ. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, khách du lịch đến Lâm Đồng là hơn 300.000 lượt, tăng 566,7% so với Tết Tân Sửu 2021.

Đến nay, Lâm Đồng có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 2 thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới; có 104/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 2 huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới. Việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong năm qua, văn hóa, giáo dục của Lâm Đồng tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả.

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, báo cáo cũng nêu rõ, năm 2022 dự báo tình hình tiếp tục có những khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới, lây lan nhanh, phức tạp. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xác định chủ để năm 2022 là “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thời gian tới.

Đồng chí Trần Đình Văn cũng đã báo cáo với đoàn công tác một số nội dung liên quan đến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai và Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện trên các lĩnh vực của Lâm Đồng thời gian qua và đề xuất, kiến nghị một số nội dung, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Lâm Đồng đạt được trong các lĩnh vực thời gian qua; đồng thời, đề xuất, gợi mở một số nội dung, vấn đề để Lâm Đồng tiếp tục thực hiện hiệu quả thời gian tới như: Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong phát triển của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; tiếp tục phát huy sự năng động, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng các công trình hạ tầng và dự án trọng điểm trên địa bàn; tăng cường liên kết vùng; tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch; cần có những định hướng để phát triển kinh tế rừng; quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn để phát triển du lịch; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực phát triển; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư; quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong thời gian tới…

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng thay mặt đoàn công tác, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu Lâm Đồng trình bày tại buổi làm việc để tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu thực hiện thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Anh và đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã dành thời gian, tình cảm về thăm, làm việc với Lâm Đồng; đồng thời, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo cũng như các vấn đề trao đổi của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và thành viên đoàn công tác. Đồng chí Trần Đức Quận cũng xin hứa với đồng chí Trần Tuấn Anh và đoàn công tác, Lâm Đồng sẽ với quyết tâm cao nhất của tập thể Ban Thường vụ, Thường trực, đoàn kết, chỉ đạo quyết liệt để góp phần triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, nâng cao được vị thế của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới…

