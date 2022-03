Bộ CHQS tập huấn nghiệp vụ cho 268 cán bộ cấp xã và cơ quan, tổ chức

(LĐ online) - Sáng 10/3, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2022 cho 268 cán bộ Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS cơ quan, tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS phát biểu khai mạc tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh

Phát biểu khai mạc tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, tập huấn nghiệp vụ là hoạt động thường niên do Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhằm thường xuyên củng cố, bổ sung kiến thức, kỹ năng giúp cán bộ Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS cơ quan, tổ chức nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh; thống nhất chương trình, nội dung, thời gian, tổ chức và phương pháp tiến hành công tác quốc phòng, quân sự, phòng thủ dân sự có liên quan ở địa phương, cơ sở. Cập nhật những nội dung mới về quốc phòng an ninh, phòng thủ dân sự có liên quan, nâng cao năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự có liên quan.

Nội dung hoạt động tập huấn gồm các vấn đề: Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ; một số nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, an ninh quốc gia, biên giới quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự; nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân; tổ chức phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn và diễn tập phòng thủ dân sự; tổ chức phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật dân quân tự vệ.

Hoạt động tập huấn kéo dài đến hết ngày 11/3.

NGỌC NGÀ