Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022

(LĐ online) - Sáng 1/3, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trong toàn LLVT tỉnh.

Lễ ra quân huấn luyện tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, thay mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại tá Vy Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chủ trì lễ ra quân.

Lễ ra quân được tổ chức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu góp phần động viên, khích lệ toàn toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng trong lực lượng vũ trang tỉnh bước vào huấn luyện với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2022.

Bộ CHQS tỉnh ra quân huấn luyện với chủ đề: “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng”. Phát biểu tại lễ ra quân, thay mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ: Tập trung quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của LLVT tỉnh năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 1309 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 30-NQ/ĐUQS của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng sáng tạo các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, mối kết hợp và yêu cầu, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý giữ nghiêm kỷ luật; huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống và phương thức tác chiến trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm 3 thực chất (huấn luyện thực chất, ôn luyện thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất).

Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua huấn luyện trong toàn LLVT tỉnh

Phấn đấu kết quả huấn luyện, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi; cán bộ 100% huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% trở lên cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 80% trở lên cán bộ đại đội, trung đội và tương đương huấn luyện đạt khá, giỏi. Nhất là trong huấn luyện chiến sĩ mới: phấn đấu 100% các nội dung đạt yêu cầu trở lên, có 75% trở lên đạt khá giỏi (trong đó có 30% đạt giỏi); chú trọng vào 03 tiếng nổ và Điều lệnh đội ngũ; quân số khỏe, tham gia huấn luyện đạt 99,5% trở lên; đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trước, trong và sau khi huấn luyện; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo sự phân công, điều động của cấp trên sau khi kết thúc huấn luyện. Tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện; nâng cao chất lượng hiệu quả và vai trò tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2022.

Các nhiệm vụ cụ thể đối với các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Ban CHQS 12 huyện, thành phố; Trung đoàn BB994 và các đại đội trực thuộc cũng đã được xác định cụ thể trong lễ phát động thi đua.

Thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, Quyết thắng” là hoạt động trọng điểm trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 của LLVT tỉnh. Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi đua đạt hiệu quả cao nhất, gắn với thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong huấn luyện; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng để dịch lây nhiễm vào đơn vị.

Dịp này có 14 đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và thủ trưởng các phòng, ban , đơn vị ký giao ước thi đua Các đơn vị nhận bằng khen danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng

NGỌC NGÀ