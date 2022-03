Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp làm việc với Sở Tài chính

(LĐ online) - Chiều 9/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính về nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự cuộc họp còn có đại điện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Tường Vân - Giám đốc Sở Tài chính đã nêu lên tình hình nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện năm 2022. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 là 11.010 tỷ đồng đạt 137,88% dự toán trung ương, bằng 118,39% dự toán địa phương và tăng 16,83% so với cùng kỳ năm 2020. Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí thực hiện là 6.639 tỷ đồng, chiếm 60,3% trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đạt 135,7% dự toán trung ương, bằng 119,84% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 120,26% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2021 là 21.515 tỷ đồng, bằng 156,22% dự toán trung ương, bằng 140,82% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 109% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu được hưởng theo phân cấp thực hiện là 10.075 tỷ đồng, bằng 139,65% dự toán trung ương, bằng 118,82% dự toán địa phương, bằng 117,32 so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2021 là 16.780 tỷ đồng, đạt 120,97% dự toán trung ương, bằng 109,12% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 113,96% so với thực hiện năm 2020; trong đó, các khoản chi cân đối ngân sách thực hiện 12.128 tỷ đồng, bằng 90,58% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Bà Phạm Thị Tường Vân - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Sở Tài chính thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính đầu tư; quản lý chi thường xuyên và tài chính doanh nghiệp; quản lý giá và công sản; quản lý giá và phí, tài chính về đất đai. Hoàn thành một số nhiệm vụ, nội dung mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị, các kết luận thanh tra, kiểm toán. Sở Tài chính cũng đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trình các cấp thẩm quyền ban hành các nghị quyết, cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2026; rà soát các khoản nợ, báo cáo UBND tỉnh từng bước giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế nhất định như: Triển khai chậm một số nhiệm vụ, công việc mà UBND tỉnh giao, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; một số nội dung trình UBND tỉnh thông qua không đúng thủ tục; công tác phối hợp với các sở, ngành chưa chặt chẽ...

Nêu lên các vấn đề cần sớm được giải quyết, đại diện các phòng của sở cũng trình bày với Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề còn vướng mắc: Xây dựng lại lộ trình tự chủ tài chính của các huyện, thành phố, vấn đề nhân sự của các phòng, các vấn đề về nghĩa vụ ngân sách, khung giá cho thuê đất và bồi thường ở các địa phương, tiền bồi thường tài nguyên rừng…

Ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực của Sở Tài chính đối với chương trình công tác, cũng như nhiệm vụ, yêu cầu phát sinh mà UBND tỉnh đã giao trong năm 2021. Đặc biệt, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu, giúp UBND tỉnh chủ động, linh hoạt nguồn tài chính để bố trí kinh phí, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính và có kết quả cao đối với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; chỉ đạo kịp thời để khắc phục những sai phạm trên địa bàn tỉnh từ các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan trong ngành tài chính (Cục Thuế, Kho bạc, Hải quan…) tham mưu đúng, nhanh, thực hiện ngay những giải pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, xử lý vi phạm không có vùng cấm…; quản lý điều hành ngân sách kỹ, chặt chẽ, đúng định mức, đúng đối tượng, xây dựng đề án giảm chi cho các huyện và cơ cấu lại định mức phân bổ ngân sách; những công trình ưu tiên đảm bảo 3 yếu tố cấp bách, cần thiết và phục vụ lợi ích Nhân dân… Lấy Nhân dân và người yếu thế là các đối tượng được hưởng lợi đầu tiên.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Thường xuyên quan tâm công tác ổn định tư tưởng, chính trị cán bộ, đảng viên, không để cán bộ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm pháp luật. Chú ý công tác luân chuyển cán bộ. Hiện đại hóa nền hành chính theo hướng nhanh, gọn, chính xác, hài lòng người dân, doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần, thái độ làm việc trách nhiệm, gần gũi, nghiệp vụ tốt. Tập trung thu, rà soát các dư địa thu, các khoản nợ để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Rà soát, đánh giá các chính sách để có giải pháp sát thực thực tiễn. Tập trung giải ngân các nguồn vốn, nhưng kiểm soát chi tốt.

DIỄM THƯƠNG