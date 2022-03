Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thông tin tuyên truyền về 2 dự án luật

(LĐ online) - Chiều 9/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền về xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hội nghị do Đại tá Trần Minh Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Tạo – Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Đà Lạt, huyện Đức Trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông qua nội dung tờ trình và dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xây dựng gồm 8 chương, 63 điều. Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc xây dựng và ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn, là sự thể chế hóa quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, là đòi hỏi tất yếu, khách quan, cấp bách của thực tiễn, phù hợp với quy luật phát triển xã hội. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định chi tiết về quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; tổ chức trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Còn đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, trên cơ sở ý kiến tham gia của các ĐBQH, các cơ quan, tổ chức có liên quan, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật và trình Quốc hội. Bố cục của dự thảo luật gồm 5 chương, 31 điều. Phạm vi điều chỉnh của luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Mục đích xây dựng luật này nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước; cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay. Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, các lực lượng chức năng, trong đó có Công an nhân dân làm nòng cốt thực hiện. Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, hoạt động, quản lý, sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày ý kiến phân tích, đánh giá, bày tỏ đồng thuận với sự cần thiết xây dựng 2 dự án luật là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời, tham gia góp ý để bổ sung hoàn thiện nội dung 2 dự án luật nêu trên cùng như đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thông tin, tuyên truyền về các dự án Luật.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị. Nội dung các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp báo cáo Bộ Công an để tiếp tục bổ sung hoàn thiện tờ trình cũng như nội dung của 2 dự án luật. Đại tá Trần Minh Tiến cũng nhấn mạnh, từ nay đến khi 2 dự án Luật trên được trình Quốc hội cho ý kiến, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bày tỏ quan điểm, đồng thuận với sự cần thiết xây dựng 2 dự án luật trên phù hợp với tình hình thực tiễn. Các sở, ngành liên quan cũng như công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục quan tâm, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về 2 dự án luật đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức của đơn vị và Nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thông qua và triển khai các dự án Luật.

Công tác tuyên truyền về các dự án luật cũng cần đảm bảo chính xác, kịp thời có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất; kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng việc xây dựng ban hành luật để chống phá; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo công an đơn vị địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

