Đoàn công tác của Báo Nhân Dân làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều ngày 14/3, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đinh Như Hoan - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cùng các đồng chí hàm Vụ trưởng là Trưởng các Ban và Trưởng đại diện khu vực Miền Trung và Tây Nguyên của Báo Nhân Dân. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Báo Nhân Dân, về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thông tin khái quát với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Lâm Đồng đạt được thời gian qua. Theo đó, trong năm 2021 vừa qua, kinh tế Lâm Đồng duy trì tốc độ tăng trưởng dương đạt 2,58%; GRDP bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực nông nghiệp của Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ nền kinh tế, thu nhập trên một đơn vị diện tích đạt 192 triệu đồng/ha/năm, tăng 12 triệu đồng/ha so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng năm 2021; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.009 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, bằng 118% dự toán địa phương. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 13.667 tỷ đồng, bằng 88,88% dự toán địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2021) còn 0,99% (tương ứng 3.370 hộ), giảm 0,33% so với năm 2020; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,77% (tương ứng 9.303 hộ), giảm 0,61% so với năm 2020. Nếu tính theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,87% (tương ứng 9.731 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,07% (tương ứng 13.821 hộ). Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 104/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 huyện và 2 thành phố hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, có 2 huyện đã hoàn thiện hồ sơ để được công nhận huyện nông thôn mới. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chủ động, linh hoạt bám sát tình hình triển khai kịp thời, nghiêm túc theo chỉ đạo Trung ương có nhiều giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất về ý chí và hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức, gắn bó mật thiết với Nhân dân; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’... Đồng chí Trần Đức Quận cũng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cảm ơn Báo Nhân Dân đã có sự đồng hành, gắn bó chia sẻ với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua; đồng thời mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm đến tỉnh Lâm Đồng trong việc phản ánh đầy đủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng; giúp tỉnh quảng bá tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư, hình ảnh thiên nhiên, con người quê hương Lâm Đồng đến với bạn bè cả nước và quốc tế…

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Lâm Đồng

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quà lưu niệm tặng Báo Nhân Dân

Đoàn công tác của Báo Nhân Dân chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà Lâm Đồng đã đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua. Đồng chí Lê Quốc Minh cũng nhấn mạnh, Báo Nhân Dân là cơ quan báo chí lớn của Đảng và Nhà nước về vị thế và quy mô. Hiện nay Báo Nhân Dân có hơn 800 nhân sự và có đầy đủ các loại hình báo chí từ báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử. Trải qua 71 năm hình thành phát triển, đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của báo Đảng. Báo Nhân Dân đã kiên trì bảo vệ đường lối Đổi mới của Đảng, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của báo Đảng, thông tin kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh, phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái, những biểu hiện tiêu cực, trì trệ: góp phần kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...Trong thời gian qua, Báo Nhân Dân đã nhanh chóng tiếp cận, tranh thủ thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Báo Nhân Dân trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện trong thời kỳ mới. Báo Nhân Dân hiện là đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số, đổi mới chính mình giúp công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả. Báo Nhân Dân cũng thường xuyên chủ động hợp tác với báo Đảng địa phương. Đồng chí Lê Quốc Minh cũng đã thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nhân Dân cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Báo Nhân Dân tại địa phương; đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục có sự phối hợp hiệu quả, cung cấp thông tin chính thống, chính xác, nhanh chóng để Báo Nhân Dân truyền tải đến bạn đọc một cách phù hợp, chính xác, kịp thời…

Đại diện đoàn công tác trao quà lưu niệm tặng Hội Nhà báo tỉnh Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh và các đại biểu

Trước đó, đoàn công tác của Báo Nhân Dân cũng đã đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Lâm Đồng. Tại các nơi đến thăm và làm việc, đoàn công tác của Báo Nhân Dân đã được nghe đại diện cơ quan đơn vị báo cáo khái quát tình hình hoạt động cũng như những định hướng, dự án để đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, phục vụ nhu cầu của khán thính giả, độc giả và người dân.

Đoàn công tác của Báo Nhân Dân làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà lưu niệm tặng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng đã đại diện đoàn công tác của Báo Nhân Dân đánh giá cao những sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Lâm Đồng trong thời gian qua; đồng thời đề nghị cần có sự đầu tư đúng hướng, lựa chọn công nghệ phù hợp, phát huy hiệu quả vào quá trình vận hành, sản xuất sản phẩm báo chí của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Lê Quốc Minh cũng cho biết, Báo Nhân Dân sẽ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm để các cơ quan báo chí địa phương áp dụng tiếp tục hoạt động hiệu quả thời gian tới…