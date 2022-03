Góp ý dự thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005 - 2020

(LĐ online) - Được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, sáng 14/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị góp ý dự thảo lần 1 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005 - 2020.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn hội nghị.

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên - Viện Trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa VIII, IX, X; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005 - 2020; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí lãnh đạo ban, trưởng, phó phòng và chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 93-KH/TU, Quyết định số 1655-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005 - 2020 và các văn bản liên quan để tổ chức thực hiện.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên - Viện Trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Qua hơn 2 năm tổ chức thực hiện, Ban Biên soạn đã cơ bản hoàn thiện bản dự thảo lần 1 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005 - 2020 với tổng cộng 169 trang giấy A4 gồm 3 chương, kết luận và phụ lục. Trong quá trình thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Biên soạn đã 3 lần gửi bản dự thảo xin ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa VIII, IX, X, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp với các nội dung: Cần xem xét, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hơn và có phương pháp biên soạn hệ thống, khoa học, đúng theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về bố cục với 3 phần cho 3 chương là hợp lý, tuy nhiên chủ đề của từng chương nên dựa vào chủ đề và mục tiêu tổng quát của các nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh để chọn những thành tố cốt yếu, nổi bật nhất. Về nội dung cần sưu tầm thêm các văn bản về chủ trương, chính sách của UBND tỉnh, trên cơ sở đó bổ sung tư liệu cần thiết để phân tích được sâu sắc đầy đủ những kết quả, hạn chế trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực. Về quốc phòng an ninh và đối ngoại giai đoạn 2005 - 2010, do tình hình chính trị ở Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng trong các năm 2001, 2004 có xảy ra các sự kiện chính trị phức tạp, cần làm rõ hơn về việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đưa ra các chủ trương nhằm ổn định chính trị an ninh trong giai đoạn 2005 - 2010, nhất là chủ trương đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những ý kiến đóng góp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào bản thảo.

Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Thời gian tổ chức hội thảo lần 1, 2 và hoàn thành việc in ấn, xuất bản bị chậm so với kế hoạch đề ra; trong giai đoạn này việc lựa chọn sự kiện lịch sử, phương pháp trình bày diễn đạt gặp nhiều khó khăn; nội dung được trình bày giữa 3 chương chưa đồng bộ; một số thành viên Ban Biên soạn chưa có kinh nghiệm trong việc viết sách lịch sử Đảng bộ cấp tỉnh… Do đó, để cuốn sách đạt được chất lượng hơn và đáp ứng đủ điều kiện in ấn, xuất bản, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị quan tâm đóng góp những vấn đề về tên gọi công trình; về bố cục; về nội dung…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp, bổ sung nhiều ý kiến có giá trị, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lịch sử của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 2005 - 2020. Trong đó, nhiều ý kiến góp ý đến việc cần nêu rõ những thành tựu nổi bật của tỉnh; những kết quả và hạn chế của từng nhiệm kỳ; kết quả thực hiện nghị quyết của các kỳ đại hội; phải có các sự kiện lịch sử trong từng nhiệm kỳ để thấy được sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2005 - 2020; cần phản ánh được bước phát triển, bước đột phá của từng nhiệm kỳ; làm rõ tính đặc thù của tỉnh; chú ý câu chữ, văn phong, chính tả…

Đồng chí Khuất Minh Phương - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa VIII, IX, X, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh vào dự thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005 - 2020. Đồng chí khẳng định: Từ những giá trị khoa học và thực tiễn của các ý kiến góp ý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Biên tập sẽ tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung để hoàn thiện dự thảo; đồng thời, chuyển cho Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để tiến hành nâng cao chất lượng bản dự thảo. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nhận ý kiến đóng góp và tổ chức hội nghị góp ý dự thảo lần thứ 2 để hoàn chỉnh bản thảo trước khi xuất bản.

TUẤN HƯƠNG