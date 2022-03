HĐND tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp thứ năm

(LĐ online) - Sáng 3/3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện theo quy định.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí K’ Mák – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự có đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự báo là năm sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; dịch Covid-19 kéo dài cùng với diễn biến thất thường của thiên tai, dịch bệnh sẽ tác động không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những nội dung quan trọng, cấp bách của kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung của kỳ họp đã được HĐND tỉnh thông qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận 12 nội dung do UBND tỉnh trình, gồm: Thông qua phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo hình thức đối tác công tư; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án; bổ sung danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 2022; hủy bỏ danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất và các dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác; xem xét hỗ trợ tiền ăn cho một số đối tượng đang điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và F1 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Liên Đầm, huyện Di Linh. Đồng thời, nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế và Ban Văn hóa – Xã hội.

Đồng chí K’ Mák – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông qua chương trình làm việc của kỳ họp

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành thông qua dự thảo các tờ trình, báo cáo, các đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp. Từ ý kiến thảo luận của các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình theo lĩnh vực mình phụ trách.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát: Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp lần thứ năm – kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết với tỷ lệ 100%. Những nội dung được quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, nhất là HĐND tỉnh thể hiện quyết tâm cao trong việc thông qua phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo đối tác công tư; dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng đèo Prenn thành phố Đà Lạt sẽ tạo động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã xem xét quyết định thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng không gian vùng kinh tế, kết nối với các đô thị vệ tinh và là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, thương mại – dịch vụ chất lượng cao, trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành cấp quốc gia và quốc tế… Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã xem xét thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng, đây là một trong các công trình trọng điểm của tỉnh, là điểm du lịch thuộc cụm du lịch thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận có tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Toàn cảnh kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh khóa X

Qua đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan cần quan tâm thực hiện một số nội dung như: Tập trung triển khai ngay các nghị quyết HĐND tỉnh với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo hình thức đối tác công tư để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tư; tập trung đồng bộ các giải pháp để triển khai kịp thời dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn; tổ chức xây dựng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng. Thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án/công trình đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc thu hồi đất, chuyển mục đích sủ dụng đất, sử dụng rừng sang mục đích khác. Bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội; chú trọng thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết dự thảo nghị quyết

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND cần chủ động thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định; trong đó, đại biểu HĐND các cấp tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, kịp thời phản ánh và kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, phản ánh chính đáng của cử tri. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các thành viên của MTTQ tiếp tục phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và tham gia giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của các cấp chính quyền. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ các nội dung, đảm bảo kịp thời, chất lượng của các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 theo quy định.

TUẤN HƯƠNG