Cần cảnh giác với ''quyền lực mạng''

(LĐ online) - Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam bị cơ quan công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự, không chỉ làm “nóng” dư luận trong nước mà trên một số trang mạng hải ngoại, một số tổ chức, cá nhân đã cố tình đánh tráo bản chất các vụ án hình sự thành những vấn đề chính trị nhằm đả kích, chống phá Nhà nước Việt Nam.

Ảnh minh họa Theo các cơ quan chức năng, quyết định này được đưa ra sau một thời gian dài bà Nguyễn Phương Hằng lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng mạng xã hội tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp (livestream) nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân và tổ chức. Những hành vi của Nguyễn Phương Hằng không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn trực tiếp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Điều đáng nói là quá trình điều tra, bị can có thái độ không hợp tác, coi thường pháp luật.

Ngày 31/3/2022, phát biểu khi tham dự Hội nghị do Ban Nội chính Trung ương chủ trì với nội dung sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng ban về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho rằng, vụ bà Nguyễn Phương Hằng và vụ thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết là các vụ việc sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội phải xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Đó là một ý kiến chỉ đạo của người lãnh đạo sát thực tế, đầy trách nhiệm, được dư luận đồng tình. Vậy mà, ngay hôm sau (01/4/2022), trả lời phỏng vấn Đài Châu Á tự do RFA, “nhà báo độc lập” Nguyễn Ngọc Già lu loa rằng: “Tuyên bố của ông Võ Văn Thưởng cho thấy khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng đã được Bộ Chính trị đồng ý”! Thế là câu chuyện trở nên trầm trọng hơn so với nhận thức của dư luận trước đó và tăng thêm sự quan tâm của dư luận. Cũng chính tác giả này lý giải, tung hô: “Bà Hằng thách thức danh dự của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, tức mang tính chính trị. Còn ông Quyết thách thức khả năng quản trị quốc gia tức về mặt kinh tế”.

Xin thưa rằng! Rất nhiều người nhận thấy các vụ án trên thách thức pháp luật ở chỗ, nó xảy ra trong thời gian dài, các cá nhân ngang nhiên xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt hành chính. Nhưng, các cơ quan chức năng cũng bình tĩnh tiến hành những bước đi thận trọng, thu thập đủ chứng cứ sau đó mới thực hiện các hoạt động tố tụng. Quả thực, khi bắt hai cá nhân này, phần lớn dư luận tỏ rõ sự đồng tình, thể hiện niềm tin vào các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam.

Lạ thật! Hễ có hiện tượng gì trong xã hội Việt Nam mà đa phần là việc làm đúng đắn của các cơ quan chức năng đều bị các “nhà dân chủ” giả hiệu xuyên tạc, lèo lái.

Việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng là cần thiết, nhưng trước đó truyền thông hải ngoại cứ lải nhải đơm đặt rằng, bà Hằng có thế lực chính trị hậu thuẫn nên được ngang nhiên, phách lối, thậm chí họ dựng chuyện “suy tôn” vợ chồng bà Hằng là công cụ chính trị để chấn chỉnh, tranh giành ảnh hưởng ở Việt Nam.

Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” thì họ lại quay ngoắt vu cáo Việt Nam không có “tự do ngôn luận”, đòi xóa điều 331, Bộ luật Hình sự, họ cho rằng đây là điều luật “mơ hồ” nhằm “chụp mũ lên bất kỳ đối tượng nào khi muốn trừng trị”.

Như vậy, cùng một lúc Nguyễn Phương Hằng được “đóng” hai vai, từ vị thế được “chính quyền chống lưng”, giới “dân chủ” đã ngay lập tức biến bà Hằng thành “nạn nhân của chính quyền” hoặc chính trị hóa vụ việc bằng việc xuyên tạc “bắt bà Nguyễn Phương Hằng đã được Bộ Chính trị đồng ý” (?!).

Đúng là “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”, một sự lật lọng trắng trợn, lá mặt lá trái nhằm tạo sự bất mãn trong dư luận xã hội để chống phá Việt Nam.

Cùng với việc hoàn thiện kỹ thuật lập hiến, bảo đảm để Hiến pháp thực sự là đạo luật cơ bản, có tính chất ổn định, lâu dài, Việt Nam đã và đang hoàn thiện dần hệ thống luật pháp. Đối với điều 331 Bộ luật Hình sự về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, đâu chỉ ở Việt Nam mà hàng loạt quốc gia đều đặt ra những điều khoản cụ thể để ngăn chặn việc lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm các mối quan hệ xã hội được Pháp luật bảo vệ.

Chẳng hạn, Công ước nhân quyền Châu Âu (1953) ghi: “Tất cả mọi người đều có quyền tự do bày tỏ ý kiến…” . Hay như, Hiến pháp Đức cũng nêu rõ: “Ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là tự do báo chí, tự do tuyên truyền… làm công cụ chống lại trật tự của xã hội, tự do dân chủ, sẽ bị tước bỏ quyền công dân”. Chẳng lẽ các “nhà dân chủ” tảng lờ những quy định đó sao (?).

Xét từ bất cứ góc độ nào thì nhiều năm nay, mọi luận điệu sai trái của các thế lực thù địch cùng một số cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam đều nhằm đạt tới mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch và một số cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam đã đưa ra nhiều luận điệu, thực hiện nhiều thủ đoạn để phá hoại cản trở tiến trình phát triển của Việt Nam. Việc đấu tranh quyết liệt với hành vi sai phạm, dù bất kể trong lĩnh vực nào để giữ gìn ổn định xã hội tạo môi trường lành mạnh, công bằng cho các nhà đầu tư… đó là đích đến để Việt Nam phát triển bền vững.

Cũng có người ngậm ngùi vừa giận lại vừa thương, cho rằng kết cục vào vòng lao lý đối với bà Phương Hằng là điều đã được dự báo trước. Công bằng mà nói, nếu Nguyễn Phương Hằng biết dừng lại sau khi “bóc phốt” thần y và lên tiếng về những sai trái trong từ thiện hoặc hành xử phản cảm của một số nghệ sỹ thì đâu đến nỗi Phương Hằng phải nhận kết cục xấu như hiện nay.

Bà Hằng bất chấp các giới hạn chuẩn mực đạo đức và coi thường pháp luật. Pháp luật tôn trọng và ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình về các vấn đề xã hội. Nhưng, quyền tự do đó phải trong khuôn khổ pháp luật. Ngay vấn đề phát ngôn cũng vậy, tự do ngôn luận, quyền được lên tiếng của mọi công dân, nhưng không thể vượt qua “làn ranh đỏ” của pháp luật.

Luật pháp không cho phép bất cứ ai vu khống, bôi nhọ, mạt sát, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Trong thời đại công nghệ phát triển, luật pháp cũng không cho phép một công dân tự cho mình cái quyền là “quan tòa mạng” để kết tội, chửi bới cá nhân vu khống tổ chức.

Chắc chắn rồi đây cơ quan chức năng sẽ mở rộng điều tra xử lý nghiêm các đồng phạm của bà Phương Hằng trong thời gian qua. Không ai khác, chính những người đồng phạm của bà Phương Hằng đã lan tỏa, lôi kéo một lực lượng khá đông đảo ủng hộ bà này, làm phương hại đến khối đại đoàn kết dân tộc, tạo ra “đối trọng” với những người có ý kiến phản biện lại bà Phương Hằng.

Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là một bài học quý giá cho tất cả những ai đang sử dụng mạng xã hội nói chung, cũng như tùy tiện phát ngôn trên mạng xã hội nói riêng. Khi đã phát ngôn công khai trên mạng, công khai trước công chúng thì phải chịu trách nhiệm pháp lý về cách phát ngôn của mình.

Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai ảo tưởng sức mạnh của “quyền lực mạng”. Bởi vậy, những người tham gia mạng xã hội, nhất là giới trẻ cần lấy đây là bài học, đừng vì “câu like”, “câu view” mà vi phạm pháp luật. Đây cũng là lời cảnh báo cho những người hay “mượn gió, bẻ măng”, lợi dụng các vụ việc liên quan dư luận để tung ra những luận điệu làm phức tạp thêm tình hình. Dù ai đó cố tình chính trị hóa các vụ án hình sự thì cũng sẽ nhận được sự “bẽ bàng” trước sự thật. Bởi lẽ, như câu thành ngữ: “Một nửa chiếc bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật chưa hẳn là sự thật”!

HÀ PHÚC LÂM