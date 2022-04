Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Phải chặn đứng các vụ phá rừng trên địa bàn

(LĐ online) - Chiều 1/4, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về công tác quản lý rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã triệu tập cuộc họp đột xuất để nghe báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và chỉ đạo xử lý các vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chỉ đạo tại cuộc họp

Cuộc họp có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm; lãnh đạo UBND TP Đà Lạt; lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng, Đam Rông, Lạc Dương và lãnh đạo một số sở, ngành.

Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể về kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là tiến độ khắc phục các vụ phá rừng, xử lý trách nhiệm cán bộ kiểm lâm, cán bộ lãnh đạo các các địa phương đã để xảy ra phá rừng trong thời gian gần đây.

Quang cảnh buổi họp

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND các huyện Đam Rông, Lạc Dương, Đà Lạt, Lâm Hà cho biết: 3 tháng đầu năm, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. Tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong 3 tháng đầu năm đều giảm. Các địa phương cũng đã quyết liệt tổ chức rà soát diện tích đất rừng bị lấn chiếm; đặc biệt kiên kiến tổ chức giải toả diện tích cây trồng lấn chiếm đất rừng, trả lại đất rừng. Các dịa phương cũng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật, giáng chức, thuyên chuyển công tác một số cán bộ lãnh đạo làm công tác quản lý, bảo vệ rừng, cán bộ lãnh đạo ở các xã, phường đã để xảy ra các vụ phá rừng nghiêm trọng trong năm 2021 và đầu năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, về phóng sự “Liệu có chuyện "bắt tay" phá rừng tại Lâm Đồng?” vừa phát trên Đài truyền hình VTV1 ngày 30/3, là vụ việc phá rừng xảy ra vào cuối năm 2021 tại khu vực thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã được Công an tỉnh và huyện Đức Trọng tổ chức điều tra, mật phục và đã bắt được các đối tượng phá rừng. Liên quan đến vụ phá rừng này, trước đó, vào đầu tháng 12/2021, báo Công an Nhân dân có bài viết phản ánh về tình trạng lấn chiếm đất dự án ở Lâm Đồng và sau đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý và đã giao cho Công an tỉnh thành lập chuyên án điều tra để hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn trình bày một số kiến nghị về công tác quản lý, bảo vệ rừng

Vụ việc đã được điều tra, xác minh làm rõ và cơ quan chức năng cũng đã bắt được các đối tượng phá rừng tại khu vực này và xử lý theo quy định pháp luật. UBND huyện Đức Trọng cũng đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật một số cán bộ liên quan; cũng đã tiến hành xử phạt và buộc các đối tượng phải trồng lại rừng trên diện tích đã phá. Tuy nhiên, cho đến nay đối tượng vẫn chưa thực hiện khôi phục lại rừng.

Giám đốc Công an tỉnh báo cáo về công tác điều tra một số vụ phá rừng

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh cũng đã nêu một số vấn đề còn tồn tại trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giữa các hạt kiểm lâm, ban quản lý bảo vệ rừng, chủ rừng, các doanh nghiệp thuê rừng cũng như công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, điều tra, xử lý các vụ việc phá rừng.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương báo cáo công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại toàn bộ diện tích rừng, các vụ phá rừng, vi phạm Luật Lâm nghiệp từ năm 2018. Chủ động rà soát các vụ nổi cộm trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn lại bộ máy lực lượng kiểm lâm trên địa bàn; chú trọng vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ của đội ngũ làm công tác quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng để kịp thời có giải pháp chỉ đạo, không để phát sinh thành điểm nóng, nổi cộm về chặt phá, khai thác lâm sản trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, xử lý triệt để các băng nhóm, đối tượng phá rừng trên địa bàn. Yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra, truy quét các điểm nóng, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng theo quy định; tổ chức rà soát xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các dự án thuê rừng, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với dự án để xảy ra mất rừng và không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục khẩn trương tổ chức giải toả toàn bộ diện tích rừng bị lấn chiếm, thu dọn hiện trường các vụ phá rừng để tổ chức trồng rừng theo đúng quy hoạch. Đặc biệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức tốt công tác phối hợp để kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ phá rừng, vi phạm đất rừng; tiếp tục khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cán bộ, lãnh đạo các địa phương, cán bộ có liên quan đến các vụ phá rừng, thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từ dưới lên trên, từ cán bộ, đảng viên đến trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền; đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho lâm tặc với tinh thần chung là không có vùng cấm; tiến tới mục tiêu là phải chặn đứng được các vụ phá rừng trên địa bàn.

NGUYỄN NGHĨA