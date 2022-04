Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp làm việc với huyện Di Linh về công tác quản lý bảo vệ rừng

(LĐ online) - Ngày 6/4, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có các buổi làm việc, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên đị bàn huyện Di Linh. Cùng tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Hiệp kiểm tra thực tế công tác quản lý bảo vệ rừng tại huyện Di Linh

Theo báo cáo của huyện Di Linh, trong thời gian qua tuy ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Di Linh cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là tại các điểm nóng, khu vực vùng giáp ranh đã được khống chế, các vụ vi phạm đã phát hiện, lập biên bản đưa vào xử lý kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại tài nguyên rừng. Ngoài ra, có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành trong công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), đặc biệt tăng cường lực lượng Công an, Quân đội tại các trọng điểm, khu vực giáp ranh nên tình hình vi phạm đã được khống chế.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm số vụ vi phạm là 3 vụ, giảm 1 vụ (tương đương 25%) so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn không xảy ra vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép nào, đồng thời giải toả được hơn 2 ha đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép nhiều năm trước.

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tổ chức vận động tháo dỡ nhà kính trên đất lâm nghiệp với diện tích 0,8 ha. Các đơn vị chủ rừng đã chủ động hơn trong công tác QLBVR, thường xuyên kiểm tra rừng phát hiện vi phạm, xử lý kịp thời, duy trì các chốt chặn BVR nên tình hình vi phạm khai thác, vận chuyển lâm sản đã giảm thiểu đáng kể.

Công tác PCCCR mùa khô 2021- 2022 được chú trọng, Hạt Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt phương án PCCCR nên đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Di Linh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Đồng chí Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, Di Linh là địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Mặc dù công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được chú trọng, song tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn. Vì vậy, địa phương phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới. Qua đó, yêu cầu UBND huyện Di Linh tập trung chỉ đạo các lực lượng công an, kiểm lâm, chủ rừng, UBND cấp xã tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý ngay, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, tổ chức rà soát, giải tỏa ngay diện tích do phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng rừng, khôi phục rừng, kiên quyết không để đối tượng vi phạm canh tác, sử dụng, sang nhượng trái pháp luật diện tích đất do phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Trường hợp để xảy ra các vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

