Đà Lạt: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

(LĐ online) - Ngày 21/4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Đà Lạt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt khen thưởng các tập thể xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022

Năm 2022, Hội đồng Nghĩ vụ quân sự (NVQS) thành phố đã tổ chức thực hiện các khâu, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo các tiêu chí và chỉ tiêu tỉnh giao; công tác giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn; việc tuyên truyền, giáo dục, động viên được các cấp, các ngành quan tâm trong suốt quá trình triển khai; công tác đăng ký, quản lý nguồn, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. Mặc dù, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, song thành phố Đà Lạt đã triển khai công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 140 công dân, bàn giao tại 5 đơn vị. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng NVQS thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Lạt ghi nhận những thành quả đã đạt được trong công tác tuyển quân của Hội đồng NVQS thành phố; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Hội đồng NVQS thành phố cần nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ; cần theo sát, nắm rõ hồ sơ cư trú của lực lượng thanh niên đến độ tuổi nhập ngũ tránh tình trạng không xác định rõ nơi ở dẫn đến thiếu hụt nguồn; phát triển đảng viên mới theo đúng chỉ tiêu, quy định mà cấp trên đề ra.

Đồng chí Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP. Đà Lạt khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022

Đồng chí Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP. Đà Lạt cũng chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, xã cần chú trọng công tác xét duyệt các đối tượng nhập ngũ dựa trên hoàn cảnh thực tế; yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường, xã thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; Tổ chức khám sức khỏe chặt chẽ, nâng cao chất lượng khám, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khám tuyển. Đồng thời, tiếp tục phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong công tác tuyển quân năm 2023.

Dịp này, UBND thành phố Đà Lạt đã trao giấy khen cho 13 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

NGUYỆT THU