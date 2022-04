ĐBQH, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 29/4, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng cùng các ĐBQH Lâm Đồng đã có chương trình tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng.

Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Tân Hội

Cùng tham dự buổi tiếp xúc có các ĐBQH Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn ĐBQH Lâm Đồng; ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh và các đồng chí: Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng; Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; lãnh đạo các sở ngành, đơn vị; đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, xã Tân Hội và đông đảo cử tri và Nhân dân xã Tân Hội.

Đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thông tin tóm tắt về dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ khai mạc từ ngày 23/5 đến ngày 18/6/2022 bằng hình thức họp tập trung tại Thủ đô Hà Nội. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Đại diện Đoàn ĐBQH cũng thông tin tóm tắt với cử tri về kết quả kinh tế - xã hội Quý 1 năm 2022 của đất nước, địa phương. Tỉnh Lâm Đồng trong 4 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đã chủ động, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Về thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 4.744,2 tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán địa phương, tăng 4,76% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đạt 5.988,7 tỷ đồng, bằng 38,35% dự toán và tăng 3,9% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch đến Lâm Đồng 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 2,3 triệu lượt, tăng 33% so cùng kỳ.

Cử tri xã Tân Hội kiến nghị: Tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc chăn nuôi heo; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn nhiêu khê, chưa đảm bảo quyền lợi cho người dân; nhiều khu quy hoạch dự án treo, kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân, mong muốn nhà nước sớm định hướng, đốc thúc triển khai các dự án sớm; đề nghị cơ quan chức năng đôn đốc triển khai dự án đường ĐT 724; nhiều công trình được nghiệm thu, tuy nhiên vẫn chưa được đưa vào sử dụng như hệ thống đèn đường thắp sáng để đảm bảo an toàn giao thông; đề nghị hỗ trợ chính sách vay vốn, hỗ trợ thuế cho các hộ sản xuất kinh doanh phân bón để đảm bảo cung ứng nguồn phân bón phục vụ trong nước.

Cử tri kiến nghị với Đoàn ĐBQH

Thủ tục hành chính một cửa liên quan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn bết cập, gây phiền hà, để người dân phải đi lại nhiều lần; đề nghị khi làm đường nông thôn mới nên làm hệ thống mương thoát nước; nên quản lý điều tiết lưu lượng xe quá tải lưu thông gây hư hỏng đường. Đề nghị nhà nước quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ mặt trận, đoàn thể cấp thôn vì làm nhiệm vụ nhiều nhưng không có chế độ …

Đại diện chính quyền huyện, xã đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến kiến nghị và giải trình các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tiếp thu, ghi nhận sâu sắc các ý kiến bà con cử tri xã Tân Hội kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng chí đã thông tin thêm về các vấn đề cử tri quan tâm như phòng chống tham nhũng, chế độ phụ cấp cán bộ cơ sở, Luật Đất đai sửa đổi…

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà cho huyện Đức Trọng và xã Tân Hội

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương cũng đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá trên 1 triệu đồng cho bà con thuộc hộ khó khăn, gia đình chính sách với mong muốn động viên, khích lệ tinh thần bà con tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

NGUYỆT THU