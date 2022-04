Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại huyện Lạc Dương

(LĐ online) - Sáng 28/4, tại hội trường UBND xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3.

ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn Tạo và ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh chủ trì buổi tiếp xúc cử tri

Đoàn ĐBQH gồm ĐBQH Nguyễn Tạo – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh, cùng tham dự có đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo, đoàn thể huyện Lạc Dương và xã Đạ Chais, cùng đông đảo cử tri và Nhân dân tham dự.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu tham dự đã được nghe Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo báo cáo những nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022 của cả nước và 4 tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng.

ĐBQH Nguyễn Tạo tiếp thu, giải trình mộ số nội dung thuộc thẩm quyền

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ khai mạc từ ngày 23/5 đến ngày 18/6/2022 bằng hình thức họp tập trung tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết: Luật Cảnh sát cơ động;Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Kỳ họp sẽ xem xét cho ý kiến 6 dự án luật gồm : Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị

Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; xem xét, quyết định việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thông tin tóm tắt kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm 2022. Trong 4 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đã chủ động, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt được như sau: Thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 4.744,2 tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán địa phương, tăng 4,76% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đạt 5.988,7 tỷ đồng, bằng 38,35% dự toán và tăng 3,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 221,34 triệu USD tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 27,16% kế hoạch.Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 2,3 triệu lượt, tăng 33% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 13.000 lượt, tăng 8%.

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút du khách trong Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 từ ngày 23 -30/4/2022.

Tại buổi tiếp xúc với ĐBQH Lâm Đồng, cử tri xã Đạ Chais đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông; tình trạng mua bán trái phép, lấn chiếm đất rừng, đất sản xuất tại Tiểu khu 91, dọc Quốc lộ 27C còn xảy ra, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm. Cử tri còn kiến nghị về tình trạng lừa đảo đưa lao động đi làm việc ở ngoại tỉnh vẫn xảy ra, khiến người dân rất hoang mang, lo lắng, đề nghị cơ quan chức năng can thiệp xử lý, tăng cường tuyên truyền, định hướng; tình trạng thiếu đất sản xuất trong nhân dân vẫn còn; ô nhiễm môi trường nguồn nước; quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thôn, buôn, xã vì địa hình đi lại xa, còn nhiều khó khăn; chế độ BHXH, BHYT cho người dân còn bất cập, chưa kịp thời phục vụ người dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn bất cập, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân…

Ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương tiếp thu, giải trình một số nội dung cử tri kiến nghị, đề xuất

Ông Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương đã tiếp thu ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đồng thời, trực tiếp giải trình, chỉ đạo UBND xã Đạ Chais và các phòng ban chuyên khẩn trương tiếp thu, giải quyết những vấn đề tồn đọng bà con kiến nghị thuộc thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho bà con nhân dân.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Nguyễn Tạo đã tiếp thu, ghi nhận các vấn đề kiến nghị thuộc thẩm quyền và giải trình cụ thể liên quan chế độ, chính sách cải cách tiền lương cho giáo viên, nhân viên y tế, cán bộ cơ sở; thông tin về sửa đổi Luật Đất đai, quy định về phân loại 3 loại rừng hiện nay để bà con nắm bắt thêm thông tin, bảo đảm tính pháp lý ổn định lâu dài khi bà con nhận quyền sử dụng đất.

Tặng quà cho các gia đình khó khăn tại xã Đạ Chais

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương cũng đã gửi tặng 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá trên 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Đạ Chais.

NGUYỆT THU