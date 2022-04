Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri tại Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 28/4, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, đồng chí Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có chương trình tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.

Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng; ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh và các đồng chí: Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt; Tôn Thiện San -Chủ tịch UBND TP Đà Lạt; lãnh đạo các sở ngành, đơn vị, lãnh đạo xã Xuân Thọ và đông đảo cử tri, Nhân dân xã Xuân Thọ.

Các đại biểu tham dự và bà con cử tri đã được nghe đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thông tin tóm tắt về dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ khai mạc từ ngày 23/5 đến ngày 18/6/2022 bằng hình thức họp tập trung tại Thủ đô Hà Nội. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tiếp thu ý kiến của bà con cử tri và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại diện Đoàn ĐBQH cũng thông tin tóm tắt với cử tri về kết quả kinh tế - xã hội Quý 1 năm 2022 của đất nước. Bằng nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ để bảo đảm nguồn cung, ổn định giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, tỉ giá…; dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả lộ trình mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ giữa tháng 3, mở cửa trường học, dịch vụ… đã tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của nước ta phục hồi nhanh ngay trong Quý I/2022. Điểm sáng nổi bật là tăng trưởng GDP Quý I/2022 đạt khá, ước tăng 5,03%, tuy thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của Quý I/2019 nhưng cao hơn Quý I của các năm 2020 và 2021, trong đó, khu vực dịch vụ tăng 4,58%, gấp gần 1,5 lần so với cùng kỳ các năm 2020, 2021.

Tỉnh Lâm Đồng trong bốn tháng đầu năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đã chủ động, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Về thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 4.744,2 tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán địa phương, tăng 4,76% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đạt 5.988,7 tỷ đồng, bằng 38,35% dự toán và tăng 3,9% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch đến Lâm Đồng 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 2,3 triệu lượt, tăng 33% so cùng kỳ.

Cử tri xã Xuân Thọ kiến nghị với Đoàn ĐBQH

Việc thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh: Có 4 dự án đã hoàn thành thủ tục, được phân bổ vốn, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng (hồ Đông Thanh, hồ Ta Hoét, hồ Kazam, xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh). Có 12 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư, trong đó, Dự án Khu du lịch Đankia - Suối Vàng đã được phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu; Dự án Khu du lịch hồ Prenn đã tổ chức thẩm định đồ án; Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh đã được điều chỉnh tiến độ; Dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với tỉnh Đồng Nai để hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai theo hình thức đối tác công tư, HĐND tỉnh đã thông qua phương án đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư. Các dự án khác triển khai theo kế hoạch đề ra.

Về công tác phòng chống tham nhũng tại Lâm Đồng, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 62 cuộc thanh tra hành chính và 129 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền 623,4 triệu đồng; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.979,1 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri xã Xuân Thọ đã bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm đầu tư của nhà nước về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nông thôn mới cho xã ngày càng phát triển. Qua đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang hơn, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, cử tri kiến nghị hiện nay vẫn còn nhiều bất cập như vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, quy hoạch còn bất cập, tách thửa, vay vốn đầu tư... vẫn còn nhiều khó khăn cho người dân; phụ cấp cho cán bộ Mặt trận, chi hội các đoàn thể ở cơ sở không có; đường vô thác Hang Cọp - một điểm du lịch hiện nay xuống cấp trầm trọng gây mất an toàn giao thông cho người dân kiến nghị nhà nước đầu tư nâng cấp.

Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Dầu Giây - Liên Khương giúp Lâm Đồng phát triển nhanh và giảm ùn tắc trầm trọng khi du khách ngoại tỉnh đến Đà Lạt; Nên mở rộng đường vành đai ven xã Xuân Thọ, phường 11 để tránh ùn tắc giao thông; Tăng thêm diện tích đất ở cho bà con trong xã vì nhu cầu hiện nay rất cần thiết.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Lat, đồng chí Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, giải trình những nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã bày tỏ sự vui mừng trước sự đổi thay phát triển nhanh của tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt; trong đó, có xã Xuân Thọ. Thay mặt Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri, đồng chí đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến bà con cử tri kiến nghị xoay quanh các vấn đề thuộc thẩm quyền như chế độ chính sách phụ cấp cho cán bộ cơ sở, công an chính quy về xã, kiến nghị liên quan đến cải cách chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương… Đồng chí đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội vào kỳ họp thứ ba sắp tới.

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương cũng đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá trên 1 triệu đồng cho bà con thuộc hộ khó khăn, gia đình chính sách với mong muốn động viên, khích lệ tinh thần bà con tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

NGUYỆT THU