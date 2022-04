Hội Báo toàn quốc năm 2022 kết thúc tốt đẹp

(LĐ online) - Chiều 15/4, Hội Báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" đã kết thúc tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cho các đơn vị tại lễ bế mạc

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Hội Báo toàn quốc năm 2022 thực sự là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước trong năm 2022.

Nhiều đơn vị báo chí đã được tôn vinh tại Hội Báo toàn quốc năm 2022

Hội Báo toàn quốc năm 2022 là ngày hội lớn của giới báo chí nói riêng và công chúng cả nước nói chung. Đây cũng là hoạt động lớn cho thấy đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thông qua Hội Báo, sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam và những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước đã được tôn vinh.

Báo chí luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các ban, bộ, ngành, ở Trung ương, địa phương và nhân dân

Hội báo diễn ra đã góp phần rất lớn trong việc tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của Nhân dân; nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Sự thu hút của Hội Báo đã chứng tỏ, báo chí luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các ban, bộ, ngành, ở Trung ương, địa phương và Nhân dân.

Sau Hội Báo toàn quốc, nhiều nhiệm vụ lớn của ngành báo chí đã được đặt ra; trong đó, trọng tâm là tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, thể hiện được rõ nét tinh thần của Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước.

Hội Báo thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng

Hội Báo toàn quốc lần này đã giới thiệu tới công chúng cả nước các ấn phẩm đặc sắc gồm báo Tết Dương lịch 2022, báo Tết Nhâm Dần, các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp, biểu dương những thành quả lao động xuất sắc của những người làm báo cả nước.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 33 giải khuyến khích đối với Giải Bìa báo Tết ấn tượng. Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích đối giải Giao diện báo điện tử ấn tượng. Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích đối với giải Chương trình Phát thanh ấn tượng. Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích đối với giải Chương trình Truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

PV