(LĐ online) - Sáng 6/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4/2022 bằng hình thức trực tuyến với hơn 1.700 điểm cầu trong cả nước cùng trên 50 ngàn đại biểu tham dự.

Hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở và định hướng tuyên truyền những nội dung quan trọng trong thời gian tới.

Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng với sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn TP Đà Lạt; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội LHPN tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Dương, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; đồng chí Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam thông tin những kết quả chủ yếu trong công tác khuyến học thời gian qua và vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Hội Khuyến học các cấp trong thời gian tới; Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Định hướng tuyên truyền tháng 4/2022, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở căn cứ thông tin, tài liệu các báo cáo viên cung cấp tại hội nghị để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những nội dung trên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền Chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022) và chủ trương từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid-19; tuyên truyền Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Công điện 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, tuyên truyền nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng đối với bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/2/2022; tuyên truyền công tác chỉ đạo về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Cùng với đó, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong tháng 4 như: Giỗ tổ Hùng vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022)…

TUẤN HƯƠNG