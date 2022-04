Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh Quý II

(LĐ online) - Sáng 19/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị Quý II năm 2022.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong Quý I năm 2022.

Một số kết quả nổi bật đã đạt được như: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng thủ dân sự tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; thực hiện công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; tuyển 1.150 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tổ chức tập huấn cán bộ năm 2022; theo dõi các đơn vị luyện tập và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu giai đoạn huấn luyện 1 năm 2022, đến nay đã có 13/13 đơn vị tổ chức luyện tập.

Ngoài ra, các nhiệm vụ về tăng gia sản xuất, thu tăng gia sản xuất làm dịch vụ hậu cần trong toàn tỉnh cũng đạt kế hoạch đề ra; duy trì 142/142 chi bộ quân sự hoạt động có hiệu quả; kết nạp 3 đảng viên mới trong lực lượng thường trực và 48 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Trong 31 chỉ tiêu đề ra năm 2022, kết quả có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch chiếm 35,48%, 17 chỉ tiêu đạt kế hoạch chiếm 54,83%, còn 3 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua nghị quyết thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2022 với mục tiêu chung: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tăng cường nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trên cơ sở đó, Đảng uỷ Quân sự tỉnh cũng đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu; đồng thời, đưa ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện và công tác xây dựng Đảng bộ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận yêu cầu toàn Đảng uỷ phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra trong Quý II. Cụ thể, quán triệt thực hiện các chỉ thị của Trung ương, Quân khu 7 về nhiệm vụ an ninh quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, quốc phòng xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tăng cường đấu tranh trên không gian mạng; làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ để tạo sức mạnh đoàn kết trong toàn lực lượng; tiếp tục đẩy mạnh tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tập trung lãnh đạo, điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ an ninh quốc phòng đã đặt ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định trong Nhân dân, tiến tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

