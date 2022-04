Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2022

(LĐ online) - Chiều 8/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 4/2022.

Ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh Quý I/2022 và nhiệm vụ, giải pháp Quý II/2022

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Vương Tôn Kiên - Phó Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông. Tham dự có ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch; đại diện lãnh đạo Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng, Hội Nhà báo, Tạp chí Lang Bian, Đặc san Đalatinfo, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Vương Tôn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin tình hình hoạt động báo chí tháng 3 năm 2022. Qua công tác thống kê, theo dõi của Sở Thông tin và Truyền thông về tin, bài trên báo chí, trong tháng 3/2022 có hơn 38.000 tin, bài đề cập đến Lâm Đồng, thu hút trên 39 triệu lượt người đọc. Trong đó, gần 4.000 tin bài tích cực (10%), hơn 34.000 tin bài trung lập (89%), 248 tin, bài tiêu cực (1%).

Tại hội nghị, ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh Quý I/2022 và nhiệm vụ, giải pháp Quý II/2022; đại diện lãnh đạo Sở Y tế thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 và kết quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt công tác tiêm chủng cho đối tượng trẻ em từ 5 - 12 tuổi; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông tin về kết quả công tác đối thoại và giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Tại hội nghị, các phóng viên đã đặt các câu hỏi liên quan đến một số vấn đề như: Hướng xử lý sai phạm trong lĩnh vực xây dựng công trình sai phép dự án của Công ty Hoa Sen tại huyện Đạ Huoai; kết luận cụ thể về sai phạm đất đai ở Bảo Lộc và Bảo Lâm; việc UBND tỉnh có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên khi đến gặp lãnh đạo để trao đổi thông tin cần có văn bản và đăng ký theo quy định đã “làm khó” phóng viên, nhà báo; làm sao để tránh tình trạng “lợi ích nhóm” trong việc quy hoạch thành phố Đà Lạt; từ vụ việc hàng quán ở Đà Lạt có thái độ không đúng với khách du lịch, UBND TP Đà Lạt ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt, phải chăng người Đà Lạt không còn hiền hòa, mến khách? Tỉnh có giải pháp nào để tránh tình trạng thu gom đất khi các nhà tài trợ quy hoạch đến địa phương? Trên địa bàn Lâm Đồng có FLC và Tân Hoàng Minh tham gia đầu tư dự án không, nếu có thì tham gia như thế nào, ở đâu?...

Trước câu hỏi của các nhà báo, người phát ngôn của UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời cũng như cung cấp những thông tin liên quan.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh thời gian qua. Định hướng báo chí và thông tin tuyên truyền trong tháng 4, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo quan tâm tuyên tuyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân sự kiện các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng như: Kỷ niệm 47 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975 - 03/4/2022); Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 152 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022)…

Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý II năm 2022; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU, Kế hoạch số 29-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với chuyên đề của tỉnh; tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường tuyên truyền biển, đảo; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; đẩy mạnh tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các Giải báo chí như Búa Liềm Vàng, “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV…; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì; đẩy mạnh tuyên truyền “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4; truyên truyền về 2 dự thảo Luật: Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

