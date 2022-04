Hội nghị Huyện ủy Lạc Dương lần thứ 9

(LĐ online) - Ngày 1/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị lần thứ 9 mở rộng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2022; đồng thời, thảo luận cho ý kiến vào một số dự thảo quan trọng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ya Tiong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, Quý I năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nên tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì phát triển, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát; tổng diện tích gieo trồng thực hiện trên 10.188 ha, đạt 63,2% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ bình ổn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Các vụ vi phạm trên lĩnh vực lâm nghiệp cơ bản được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật; công tác giải tỏa đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép được triển khai nghiêm túc; thu ngân sách đạt khá; triển khai kịp thời thủ tục, hồ sơ và các điều kiện khởi công các công trình xây dựng cơ bản; các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng huyện thông minh được quan tâm triển khai thường xuyên…

Văn hóa - xã hội thực hiện theo kế hoạch, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với các trường hợp điều trị Covid-19 tại nhà; nâng cao chất lượng giáo dục và khám chữa bệnh cho người dân; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020 - 2025 và 2021 - 2026. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại địa phương, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế. Trong đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân có tư tưởng chủ quan, chưa thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng trên cả ba mặt; việc phát hiện và xử lý đối với hành vi sản ủi đất và khai thác khoáng sản trái phép chưa được kịp thời; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân một số công trình xây dựng cơ bản, lập đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã và rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong Quý I và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Quý II/2022. Đồng thời, thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đến dự hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả huyện Lạc Dương đạt được trong Quý I, đặc biệt trên lĩnh vực thu ngân sách, công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, công tác tiêm vắc xin, chăm lo tết cho người nghèo… Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, huyện Lạc Dương đã dẫn đầu Cụm thi đua và được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, tồn tại, hạn chế hiện nay của huyện Lạc Dương là trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Qua đó, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, huyện Lạc Dương cần chú trọng làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, bố trí kinh phí để MTTQ cùng với các đoàn thể phối hợp tham gia tuần tra, kiểm tra rừng; thực hiện tốt công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng; đặc biệt nghiêm khắc xử lý, kiểm điểm trách nhiệm những trường hợp vi phạm về quản lý bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18 của Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022; có các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022 là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, bám sát Nghị quyết số 09 ngày 14/12/2021 của Huyện ủy, khắc phục yếu kém, đề ra giải pháp, phấn đấu trong 6 tháng đầu năm hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết, tạo cơ sở quan trọng nhằm thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2022.

Trong đó, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng lên cấp độ cao hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu giảm từ 25% đến 30% số vụ vi phạm, diện tích rừng bị tác động và khối lượng lâm sản thiệt hại; tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm nổi cộm trên địa bàn huyện. Tiếp tục xử lý các diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tăng cường kiểm tra, tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc san ủi đất đai trái phép, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản tại địa phương. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhất là các công trình trọng điểm của huyện. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Thường xuyên chú trọng, làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông; đấu tranh có hiệu quả tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng huyện thông minh. Chú trọng đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương…

T. HƯƠNG