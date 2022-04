Lâm Đồng: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

(LĐ online) - Chiều 29/4, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo MTTQ tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 12 điểm cầu tại các huyện, thành phố.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt và vượt mức so với cùng kì. Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp nhiều thuận lợi, tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ, tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện trên 58.000 ha, đạt 33,9% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi, thủy sản cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4 ước tăng 6,6% so cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp đạt mức tăng trưởng tốt.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận báo cáo cáo về tiến độ triển khai tiêm phòng vắc xin và những vấn đề trong lĩnh vực y tế trong trạng thái bình thường mới

Cùng với đó, tiến độ thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm tăng khá. Đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Trong tổng số trên 5.600 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, đến nay, địa phương đã thực hiện giải ngân trên 1.000 tỷ, đạt 18,1% kế hoạch.

Tình hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống dần đi vào hoạt động ổn định, đạt kết quả tăng khá so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 8.356 tỷ đồng, tăng 21,3%. Lũy kế 4 tháng đạt 30.871 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị

Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lũy kế 4 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến địa phương đạt trên 2,4 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là công tác tiêm chủng, tiếp tục được chú trọng, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tiếp tục được quan tâm; bảo đảm an sinh xã hội.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; công tác cải cách hành chính được quan tâm; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Đặc biệt, theo công bố chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, năm 2021 chỉ số PCI của Lâm Đồng tăng 8 bậc, xếp 15/63 tỉnh, thành; lĩnh vực quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo hội nghị các vấn đề nông, lâm nghiệp còn tồn tại

Báo cáo tại hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại như: Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều vụ vi phạm nổi cộm chưa được giải quyết dứt điểm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 còn chậm; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ. Ngoài ra, công tác thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tình hình tai nạn giao thông có giảm nhưng vẫn ở mức cao...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và các địa phương nêu rõ về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý, trên cơ sở đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm làm cơ sở để triển khai thực hiện thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đánh giá: Mặc dù trong bối cảnh còn nhiều gặp khó khăn, thách thức, song 4 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội có sự tăng trưởng mạnh mẽ và dần phục hồi, trở lại với trạng thái bình thường mới. Một số chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội được dư luận, Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, đây chính là thành quả chung và là kết quả, sự nỗ lực, chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, song xét tổng thể chung một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế như: Tình trạng tai nạn giao thông dù giảm cả 3 tiêu chí nhưng số người chết và bị thương vẫn ở mức cao. Đặc biệt, hiện nay tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp, nhất là các vụ phá rừng liên quan đến lấn chiếm đất rừng, vấn đề này cần phải được chấn chỉnh, xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong tháng 5 phải siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị; điều tra, xác định rõ cán bộ, công chức móc nối, dung túng cho các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; xử lý nghiêm trách nhiệm của chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư có liên quan, trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục trả lại hiện trường để trồng ngay lại rừng.

Khẩn trương tập trung lập hồ sơ, khởi công đầu tư, giải ngân các dự án, công trình đảm bảo theo kế hoạch, chậm nhất đến tháng 6 phải đạt 50%; những trường hợp không triển khai theo yêu cầu thì kiên quyết thu hồi phần vốn đã phân bổ và không cấp lại cho dự án, địa phương, cơ quan, đơn vị đó.

Các đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch (hoàn thành trong năm 2022); nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp tài trợ kinh phí lập quy hoạch theo đúng các quy định của pháp luật; siết chặt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đặc biệt là tại 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và vùng phụ cận.

Các nhiệm vụ văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, triển khai công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh năm 2022 và hoàn thành các kế hoạch năm học; triển khai tiêm vắc xin cho người dân theo đúng lộ trình đã đặt ra; trong đó, tích cực triển khai tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Cùng với đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hộ; tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

HỒNG THẮM