Mạch nguồn chiến thắng 30/4/1975 tạo động lực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Chiến thắng 30/4/1975 - Một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; viết tiếp trang sử hào hùng trong chặng đường dựng nước và giữ nước qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trở thành sức mạnh tinh thần, động lực to lớn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Toàn cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: H.Hải

Cuối tháng 4/1975, sau khi phá vỡ được tuyến phòng thủ Xuân Lộc - Cánh cửa thép phía Đông Sài Gòn, các cánh quân chủ lực cơ động mạnh cùng với thế trận chiến tranh Nhân dân dựa trên cơ sở nền tảng là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã đồng loạt tiến công vào nội đô Sài Gòn - Gia Định, đánh chiếm các mục tiêu đầu não của Chính quyền và Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng tung bay trên đỉnh cột cờ nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc sụp đổ hoàn toàn của chế độ Việt Nam cộng hòa, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc - Nam thành một dải nối liền, non sông thu về một mối.

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Có được thắng lợi vĩ đại ấy, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, đã kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của con người và văn hóa Việt Nam; đồng thời, thắng lợi đó còn là đỉnh cao của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc của cả một dân tộc anh hùng. Là thắng lợi của nền văn hoá Việt Nam được xây đắp từ nền văn hoá của 54 dân tộc anh em trên đất nước ta qua hàng ngàn năm lịch sử, được tôi luyện trong cuộc trường chinh đấu tranh cải tạo thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm, vươn lên tự khẳng định mình. Đó là nền văn hoá bắt nguồn từ lòng yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước, yêu độc lập, tự do, hòa bình, từ lòng nhân ái trọng chính nghĩa, ghét gian tà, thấm đượm chủ nghĩa nhân văn cao cả và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lại biết tiếp thu những tinh hoa của nhiều nền văn hoá của thế giới. Nền văn hoá ấy được bồi đắp và phát huy lên tầm cao mới, xây dựng và phát triển lên thành một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là sức mạnh vĩ đại của ý chí và trí tuệ Việt Nam, của bản lĩnh và nhân cách Việt Nam, của nền văn hiến Việt Nam.

Phát huy tinh thần 30/4 và khát vọng vươn lên tầm cao mới, Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu xuyên suốt “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Trước muôn vàn khó khăn, thách thức của một đất nước vừa thoát ra khỏi chiến tranh, lại bị Mỹ thực hiện chính sách bao vậy, cấm vận, tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào tự tôn dân tộc tỏa sáng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước từng bước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, khởi xướng sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 đổi mới, “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” được bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân Việt Nam đã nuôi dưỡng khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và cùng nhau thực hiện khát vọng ấy, là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, cũng là con đường thực hiện khát vọng Việt Nam. Vì vậy, không có thử thách nào là không thể vượt qua; không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành.

“Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội XIII thể hiện bước đột phá trong tư duy của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Trong mỗi thời kỳ, ở mỗi giai đoạn lịch sử của dân tộc, giá trị và sức mạnh của tinh thần yêu nước cũng như khát vọng phát triển đất nước luôn phụ thuộc rất lớn vào khả năng khơi dậy, phát huy và hiện thực hóa của các thế hệ. Chính khát vọng cháy bỏng phải giành, bảo vệ cho được độc lập, tự do, thống nhất đất nước đã tạo nên sức mạnh phi thường để dân tộc ta trường tồn và phát triển. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã rất đúng, rất trúng khi xác định một cách mạch lạc, đầy sức thuyết phục về khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đó là động lực quan trọng, nguồn năng lượng nội sinh to lớn để đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển, cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoàn toàn không tuyệt đối hóa vai trò động lực của khát vọng phát triển đất nước, mà xác định rất rõ đây là một trong những mạch nguồn, động lực to lớn cho quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập; là động lực tinh thần chứ không phải động lực vật chất; là động lực thúc đẩy chứ không thể thay thế vai trò cơ sở, nền tảng quyết định của yếu tố kinh tế, vật chất. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc”.

“Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” vừa là động lực, vừa là mục tiêu chiến lược, xuyên suốt và lâu dài của Đảng, của cả dân tộc ta. Tuy nhiên, việc thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đó không phải là công việc đơn giản và có thể hoàn thành trong “một sớm một chiều”. Nhưng quán triệt nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, kế thừa và bổ sung cho phù hợp với những biến đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước và có sự nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước; đồng thời, trên cơ sở phân tích, dự báo kỹ lưỡng những thời cơ, tỉnh táo cân nhắc, tính toán những khó khăn, thách thức bên ngoài, những yếu kém, trở ngại bên trong,... Văn kiện Đại hội XIII đã xác định khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc không chỉ được thể hiện, thực hiện trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng, mà còn hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong thời gian tới.

Mặc dù công cuộc đổi mới đất nước sau hơn 35 năm của chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới; tuy nhiên, “dù đạt được những thành tựu rất quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế”. Vì vậy, Văn kiện Đại hội XIII đã chỉ rõ, khát vọng phát triển đất nước hiện nay chính là ý thức lao động hăng say và sáng tạo, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng của mỗi người dân; nhất là sự cố gắng phấn đấu của thanh niên nước nhà “trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp”. Thế hệ trẻ nước nhà hiện nay cần thể hiện khát vọng phát triển đất nước của mình bằng hành động xung kích nơi trận tuyến tri thức, khoa học và công nghệ; dám nghĩ, dám làm, năng động, nhạy bén và sáng tạo, làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại; đi tắt, đón đầu trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ của khoa học, công nghệ vào sản xuất, đem lại năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để mỗi chúng ta ôn lại và tự hào về trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam; nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, giá trị lịch sử của thắng lợi vĩ đại này, về công lao của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Nhân dân anh hùng, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, phát huy tinh thần và hào khí của Đại thắng mùa Xuân 1975 để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc trong tình hình mới.

Thiếu tá NGUYỄN QUỐC DUY

(Học viện Lục quân)