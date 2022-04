Thảo luận chuyên đề xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp

● Doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt 3.904 tỷ đồng trong Quý I/2022

(LĐ online) - Chiều 28/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8, khóa VI (mở rộng) để sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022; thảo luận chuyên đề về xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị do đồng chí Hoàng Xuân Hường - Bí thư; đồng chí Lê Anh Tuấn và Bùi Đình Toan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong Quý I năm 2022, nhìn chung cấp ủy đảng các cấp trong Khối Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và chương trình công tác đã đề ra.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Hoàng Xuân Hường – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của lãnh đạo các doanh nghiệp, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ nên hầu hết các doanh nghiệp thuộc Khối vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh có lãi; nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế cho Nhà nước, đảm bảo việc làm cho người lao động; tích cực tham gia đóng góp vào các quỹ từ thiện xã hội.

Kết quả sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong Khối có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cụ thể trong Quý I năm 2022, doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối đạt 3.904 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 1.048 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; nộp thuế cho Nhà nước 818 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền

Các doanh nghiệp ngành du lịch trong Khối đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với công tác phòng chống dịch Covid-19 đúng hướng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành. Nhờ vậy, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 1.570.796 lượt, tăng 48,7% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp trong Khối và Đoàn Thanh niên Khối đã tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình thuộc diện chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đảng viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa với số tiền gần 11 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 1 tập thể và 6 các cá nhân thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các cấp trong Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong Quý I vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã xem xét kết luận tiêu chuẩn chính trị của 30 đồng chí cán bộ, đảng viên phục vụ cho công tác cán bộ; xét kết nạp 23 quần chúng ưu tú vào Đảng; thành lập mới 1 chi bộ cơ sở; xét công nhận chính thức cho 23 đảng viên dự bị.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm, 45 tuổi 50 tuổi đảng cho các đảng viên trong Khối đợt 3/2/2022.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Trong Quý I năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Khối đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo đúng theo điều lệ của mỗi đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày tham luận, thảo luận chuyên đề về xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Từ đó, tập trung phân tích, đánh giá nêu lên những kết quả nổi bật, các bài học kinh nghiệm, các mô hình hay cách làm hiệu quả cũng như những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp thời gian qua.

Cùng với đó, các đại biểu cũng đã đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Xuân Hường đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối đạt được trong Quý I vừa qua. Đồng chí Hoàng Xuân Hường cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong Khối cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nắm bắt thời cơ để sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tham gia thực hiện các nhiệm vụ góp phần an sinh xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đảng viên trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp…

Dịp này, ban tổ chức hội nghị cũng đã tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 3 tập thể, trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 1 tập thể và 6 cá nhân thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền, từ năm 2017 - 2021.

DUY DANH