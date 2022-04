Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng

(LĐ online) - Chiều ngày 15/4, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng đã báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2018 đến 31/3/2022 và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.

Về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thời gian qua luôn được Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Thường trực Huyện ủy (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND huyện) đã định kỳ ít nhất 02 lần/tháng đi kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với kiểm tra việc san gạt cải tạo mặt bằng, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; qua kiểm tra chỉ đạo, xử lý kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chấm đất lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm dần theo các năm. Cụ thể: Năm 2019 giảm 10 vụ so với năm 2018, năm 2020 giảm 7 vụ so với năm 2019, năm 2021 giảm 12 vụ so với năm 2020. Riêng 3 tháng đầu năm 2022, số vụ vi phạm là 6 vụ, giảm 10 vụ, lâm sản thiệt hại giảm 92,083 m3 so với cùng kỳ năm 2021.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đức Trọng cũng báo cáo cụ thể, chi tiết tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện. Theo đó, để triển khai thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn, ngày 1/4/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 340-QĐ/HU v/v “Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện”, trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy là Trưởng ban. Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ họp 1 lần/tháng hoặc họp đốt xuất để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện gồm: Đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương (qua địa bàn huyện Đức Trọng), Dự án Khu du lịch hồ Đại Ninh, Dự án Khu công nghiệp Phú Bình, Dự án Khu đô thị Liên Khương - Prenn, các dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, dự án Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 27 và 28B. Các công trình trọng điểm của huyện, gồm: Dự án khu Trung tâm hành chính gắn với quảng trường trung tâm huyện (200ha), công trình Nhà thiếu nhi huyện Đức Trọng, công trình xây dựng Trung tâm y tế huyện Đức Trọng. Ngoài ra, các công trình trọng điểm của huyện còn bao gồm việc hoàn thành nhà máy xử lý rác thải, đóng cửa bãi rác P’re xã Phú Hội; đầu tư hệ thống nước thải đô thị; hoàn thành công trình điện chiếu sáng, vỉa hè dọc Quốc lộ 20; triển khai Đề án phát triển 5 công viên trên địa bàn, gồm: Công viên 2 Tháng 4 tại Khu dân cư Thanh Thanh, công viên Lê Quý Đôn, công viên Kim Đồng; công viên Phi Nôm và các tiểu công viên tại Khu dân cư Lô 90.

Đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng cũng xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới, cũng như nêu một số kiến nghị, đề xuất trong triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã cho ý kiến và đóng góp giải pháp cụ thể để triển khai công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, cũng như triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn ghi nhận nỗ lực của Huyện ủy, UBND huyện Đức Trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua và đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng vi phạm, các vụ việc vi phạm, khối lượng lâm sản thiệt hại đã giảm dần qua từng năm. Về các công trình trọng điểm, huyện Đức trọng cũng đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, quan tâm nguồn lực, ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho những công trình, dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư và những chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện.

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, đồng chí Trần Đình Văn cũng chỉ ra một số tồn tại cần rút kinh nghiệm như: Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng còn diễn biến hết sức phức tạp, tuy đã phát hiện nhưng chưa giải quyết hiệu quả, tạo dư luận không tốt. Để xảy ra tình trạng này là do vai trò của người đứng đầu, việc kiểm tra giám sát của cấp ủy chính quyền các cấp, của cơ quan chuyên môn thiếu sâu sát; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng với chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng đôi lúc chưa kịp thời. Mặt khác, việc điều tra xử lý vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, không dứt điểm, chưa quyết liệt trong việc giải tỏa, thu hồi diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, khôi phục và trồng lại rừng...

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Đình Văn đề nghị lãnh đạo huyện Đức Trọng cần xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, liên tục. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải thường xuyên liên tục, đảm bảo sát thực tiễn; mọi hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo vệ rừng phải được kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác quản lý bảo vệ rừng và Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, cần bám sát đề án của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chăn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khôi phục về rừng; tập trung thực hiện chương trình trồng 50 triệu cây xanh của tỉnh đã phân bổ cho địa phương; bám sát các văn bản chỉ đạo, thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện, nhằm triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. Song song với đó, thể hiện rõ vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp, cũng như chỉ đạo nghiêm trách nhiệm của chính quyền các cấp, đặc biệt cấp xã trong việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, khoáng sản, tổ chức quản lý rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền...

Về việc triển khai các công trình trọng điểm, đồng chí Trần Đình Văn yêu cầu huyện Đức Trọng cần bám sát Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về phát triển huyện Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021 -2025. Đối với các địa phương có nhiều công trình trọng điểm như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã xác định như huyện Đức Trọng thì địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp, cũng như triển khai thực hiện, làm tốt công tác dân vận, vận động, tuyên truyền trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và phải quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội. Đối với các dự án, công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện xác định, huyện cần phải chủ động triển khai ngay và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Đình Văn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khai công trình trọng điểm của tỉnh, huyện trên địa bàn, bao gồm: Công tác quản lý, bảo vệ rừng, giải tỏa công trình tại Tiểu khu 268 và Tiểu khu 267 (xã Hiệp An); Dự án hồ thủy lợi Ta Hoét (xã Hiệp An), các công viên: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Phú Hội; đường Trần Phú (thị trấn Liên Nghĩa), quy hoạch khu dân cư Phú Hội, dự án quy hoạch khu công nghiệp Phú Bình.

