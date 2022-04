Đó là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện rộng rãi và dần đi vào nền nếp trong lực lượng vũ trang. Việc hoàn thành các tiêu chí theo tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) đã góp phần nâng cao sức mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng đơn vị VMTD là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt mà mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị tập trung thực hiện

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2000 cho đến nay, thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Bộ CHQS tỉnh đã 8 lần được Bộ Quốc phòng công nhận là đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Theo đó, suốt nhiều năm qua, LLVT Lâm Đồng ghi lại được nhiều dấu ấn ở nhiều mặt.

Cụ thể, trong thực hiện tiêu chí vững mạnh về chính trị, cấp uỷ Đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã trực tiếp lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD. Kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức, biện pháp giáo dục để cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lý luận. Hàng năm, tổ chức học tập đầy đủ, đúng quy định, kết quả kiểm tra các năm đều đạt 100% đạt yêu cầu.

Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, chủ động tiến hành tốt các nội dung, biện pháp trong thực hiện mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng” trong giáo dục, quản lý bộ đội gắn với thực hiện mô hình đơn vị “3 nhất”. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và học tập, làm theo lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 trong phòng, chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, đấu tranh với các quan điểm sai trái trên các trang mạng xã hội có hiệu quả thông qua nhóm Hào khí Nam Tây Nguyên và trang Tổ quốc gọi tên mình.

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ LLVT tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, có từ 85% tổ chức đoàn, 95% tổ chức Hội Phụ nữ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có trên 90% đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Ngoài ra, LLVT tỉnh còn thực hiện tốt nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận trên địa bàn, góp phần củng cố địa phương trên các mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá, QP-AN. Thực hiện có hiệu quả chương trình “LLVT tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Song song với nhiệm vụ chính trị, Bộ CHQS tỉnh cũng đã thực hiện tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và huấn luyện giỏi. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, từ năm 2000 đến nay, Bộ CHQS tỉnh giao quân đạt 100% so với chỉ tiêu.

100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt, nắm chắc nhiệm vụ chiến lược của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 lần, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh 4 lần, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cho các địa phương đạt 100% kế hoạch đề ra. Phối hợp chặt chẽ với công an để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác. Các đơn vị kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% đơn vị đạt yêu cầu có 75% khá, giỏi, việc huấn luyện chiến sĩ mới luôn đạt khá, giỏi và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong xây dựng chính quy và quản lý kỹ thuật tốt, Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các chế độ quy định của quân đội, các quy tắc sinh hoạt địa phương nơi đơn vị đóng quân...

Hàng năm, 100% cán bộ, chiến sỹ được huấn luyện điều lệnh, giáo dục pháp luật theo đúng chương trình quy định, kết quả kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu trong đó, có 80% khá, giỏi, không có trường hợp mất an toàn trong huấn luyện và công tác.

Suốt những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã dần hoàn chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần chuyển trạng thái SSCĐ ở các cấp theo quy định. Duy trì, bảo quản, quản lý tốt lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ; thực hiện tốt kế hoạch phân cấp dự trữ vật chất, trang bị SSCĐ. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng Hậu cần khu vực phòng thủ vững mạnh…

Thực hiện phân cấp vận tải theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức khai thác, tiếp nhận, cấp phát kịp thời nhiên liệu cho đơn vị sử dụng theo các nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính sử dụng ngân sách đúng mục đích.

Duy trì và thực hiện quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật trên cả 3 mặt, số lượng, chất lượng, đồng bộ. Tổ chức cấp phát, thu hồi vũ khí, đạn dược theo đúng quy định. Bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật theo chế độ quy định…

Việc quán triệt và thực hiện cuộc vận động 50, Chỉ thị 1386, 2662 được triển khai đạt hiệu quả thiết thực trong các hoạt động công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, bảo đảm an toàn trong tham gia giao thông...

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh những nhiệm vụ cấp bách đặt ra, xây dựng đơn vị VMTD vẫn luôn là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt mà mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị tập trung thực hiện để nâng cao năng lực, sức chiến đấu góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

NGỌC NGÀ