Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra, đốc thúc các dự án giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ

(LĐ online) - Ngày 11/5, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc các dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP Đà Lạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra tiến độ thi công công trình Sân vận động Đà Lạt

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông vận tải; Văn hoá Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính cùng lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, đại diện các nhà thầu thi công công trình.

Tại các dự án, gói thầu đoàn kiểm tra sáng nay (gồm: Đường vành đai Đà Lạt, mở rộng, nâng cấp đường Phan Đình Phùng, Sân vận động Đà Lạt, mở rộng một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và dự án nâng cấp, mở rộng đường Lữ Gia), Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá nhìn chung tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng về cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, không khí công trường còn chưa được sôi động, một số dự án nhân công các nhà thầu triển khai không đủ số lượng, ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành các hạng mục theo cam kết với chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu ngầm hoá hệ thống cáp viễn thông, dây điện trên tuyến đường Phan Đình Phùng (Phường 2)

Đơn cử như tại tại dự án xây dựng Sân Vận động Đà Lạt có công suất 20.000 chỗ ngồi thuộc Dự án Khu liên hợp Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng (có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước khoảng 274,7 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 26 tỷ đồng) do UBND tỉnh làm chủ đầu tư theo cam kết ban đầu tới tháng 2/2022 sẽ hoàn thành do nhiều nguyên nhân đã được UBND tỉnh gia hạn tiến độ hoàn thành hết tháng 6/2022. Tuy nhiên, tới thời điểm này, các nhà thầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục chậm tiến độ đã cam kết do còn nhiều hạng mục sân vận động chưa được thi công hoàn chỉnh. Trong khi đó, theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Văn hoá Thể thao tỉnh, hiện dự án này mới giải ngân được 170 tỷ đồng (đạt 56,6%).

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tiến độ một số hạng mục dự án trên vẫn còn khá chậm của các đơn vị nhà thầu; số lượng công nhân, kỹ sư tại thời điểm kiểm tra trên công trường chỉ tầm 60 người, không đảm bảo về nhân lực và tiến độ thi công đối với công trình trọng điểm của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, theo cam kết của các bên, dự án sân vận động Đà Lạt sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6/2022 nhưng nếu không có các giải pháp nỗ lực thi công, cải thiện hiệu suất làm việc thì rất khó đạt mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, đơn vị liên quan có động thái làm việc với các nhà thầu đẩy nhanh nhân lực thi công công trình Sân vận động Đà Lạt; trường hợp các nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ sẽ tiến hành lập hồ sơ xử phạt theo quy định.

Đồng chí Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh hỏi thăm người dân khi đi kiểm tra các dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tại địa bàn TP Đà Lạt

Tại dự án Đường vành đai Đà Lạt, công trình có tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, dài gần 7,5 km đi qua các phường 3, 4, 5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đề nghị đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra, bên cạnh đó các đơn vị liên quan đánh giá kỹ tác động của công trình đối với môi trường, tránh để việc thi công ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và đặc biệt là tránh tác động đến diện tích rừng tại những nơi có tuyến đường đi qua. Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành chức năng cùng lập quy hoạch, thu hồi đất để phát triển quỹ đất, tạo nguồn thu để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Với dự án mở rộng, nâng cấp đường Phan Đình Phùng (Phường 2), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị chủ đầu tư xem xét lại phương án, giải pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thi công các công trình. Đặc biệt, phải kiểm tra kỹ lại chất lượng các lề đường đã hoàn thành xem có đạt chất lượng không. Cũng tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành và UBND TP Đà Lạt lên phương án, tính toán để ngầm hóa tất các hệ thống dây điện, cáp viễn thông để tạo mỹ quan cho đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng lãnh đạo sở, ngành kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đường Lữ Gia (Phường 9)

Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, sau khi khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và TP Đà Lạt lên phương án, thiết kế để mở rộng một đoạn đường (đoạn trước Sân vận động Đà Lạt) và quy hoạch đất để kêu gọi các nhà đầu tư tiến hành giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch, thiết kế để xây dựng các công trình phụ trợ và các khu nhà ở để tiến hành kêu gọi đầu tư, từ đó có thêm nguồn ngân sách cho tỉnh và thành phố để xây dựng các công trình và hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

Còn tại dự án nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 3 Lữ Gia (Phường 9) tới hồ lắng số 1 (hồ Xuân Hương) dài 1,7km với tổng mức đầu tư 138 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc các hộ dân tại khu Lữ Gia nằm trên tuyến đường mở rộng, nâng cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhà thầu, đơn vị thi công bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để các đơn vị thi công dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp nhấn mạnh với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tinh thần chung là tới ngày 30/6/2022, các dự án phải được giải ngân đúng tiến độ đã cam kết

Nhà thầu dự án trên là Công ty xây dựng 470 - Binh đoàn 12 thuộc Bộ Quốc phòng cho biết dự án nâng cấp, mở rộng nêu trên được chia 2 giai đoạn. Tới thời điểm này đã giải ngân được 16 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% giá trị xây lắp. Theo hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 9/2021. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư bố trí vốn đầy đủ, việc bàn giao mặt bằng diễn ra thuận lợi, dự án nhiều khả năng sẽ hoàn thành tốt trong 2 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp nhấn mạnh với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tại các dự án, công trình đã được kiểm tra tại TP Đà Lạt nói riêng và các công trình trên địa bàn cả tỉnh nói chung tinh thần chung là tới ngày 30/6/2022, các dự án phải được giải ngân đúng tiến độ đã cam kết. Đây là chỉ đạo nhất quán của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn cả tỉnh. Trường hợp các dự án của các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các chủ đầu tư không giải ngân hoặc giải ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu, UBND tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi phần vốn đã phân bổ và không xem xét cấp lại vốn cho các dự án, địa phương, cơ quan, đơn vị đó.

CHÍNH THÀNH